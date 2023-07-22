9 歲就長痘，青春痘竟與體質有關！皮膚科醫師建議：青春痘能根治 3 關鍵很重要

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經了解，該個案生活作息正常、沒有熬夜，但飲食上卻有個壞習慣，就是特別喜愛油炸食物，使得皮膚出油旺盛、粉刺狂冒，最終演變成膿包爛痘。還好父母帶她來皮膚科診治，痘痘才獲妥善控制，免去留疤的可能性。
錯誤迷思，使青春痘之苦維持 30 年
邱品齊指出，青春痘是皮膚科最常見的疾病，現代人除了飲食油膩、大量攝取精緻甜食或奶製品等導致營養過剩外，其他如空氣污染、壓力累積等，使得青春痘好發年齡下降，從 10 歲就開始長痘，有人甚至直到 40 多歲都還受青春痘之苦。
青春痘對患者的影響不容小覷，但多數人卻尚未建立正確治療觀念，不只青少年族群不清楚青春痘應該就醫，就連成人都可能還停留在傳統錯誤思維。認為長痘痘沒什麼，擦一擦保養品或市售成藥就好，或尋求美容處理做臉清粉刺，嘗試各種偏方用自己皮膚當白老鼠，或以為只要做醫美換膚與雷射就會好等等。
邱品齊不諱言，自己經常碰見嘗試了許多方法，痘痘卻越長越多，身心俱疲後才來求診的患者，不過，也因此讓原先能夠簡單被根治的粉刺或青春痘，演變成嚴重型青春痘，甚至留下永久痘疤，影響外在美觀。
青春痘非小事，後遺症超乎想像
他提到，滿臉痘痘的患者，很容易會被取戲謔、難聽的綽號，青少年時期同儕間言語嘲笑、霸凌，讓正處於人格成長期的孩子，對外觀失去自信，導致憂鬱、甚至容貌焦慮。此外，有時身邊家長或老師的 “勸告”，如「你就是因為甜食、油炸物吃太多」、「皮膚要好好清潔啊」、「你就是太晚睡才這樣」等言語，反而讓因為長痘而挫敗的痘痘族更加受傷。
邱品齊表示，他曾將青春痘可能引發的併發症用圖表呈現，仔細算算竟有 30 多種，相當驚人！包括：毛孔粗大、痘疤、凹洞、皮膚發炎、紅斑、黑斑、蟹足腫、疼痛、發癢、肌膚老化、影響膚感、妝感不佳等，甚至演變霸凌、退縮、、沒自信、憂鬱症、焦慮、社交困難、交友受阻、求職受挫等。
他語重心長地說到，如果你覺得長青春痘只是小事，如果人生的精華時期有 30 年都長著青春痘，甚至影響著你的生活、情緒、社交等，那麼長痘痘就不只是小事，反而是大事！
治療痘痘不要等，現在就是最佳時機
邱品齊說：「其實青春痘要獲得滿意的治療成果並沒有那麼困難，甚至是可以被根治的，關鍵就是要及早就醫」！就能避免走了一堆冤枉路，卻還是進展成嚴重型青春痘，留下終身痘疤的憾事發生。
青春痘留疤的主因就是「發炎」。邱品齊解釋，發炎的程度、時間與治療難易度和與效果呈反比。發炎越嚴重、時間越久，治療就越費工夫，也越容易留下痘疤；反之若能在初期，甚至在粉刺階段即尋求皮膚科治療，就能事半功倍。
台北長庚醫院皮膚部主治醫師王芳穎指出，青春痘治療已十分進步，醫師可使用的治療武器也相當多元，會依據患者的狀況以外用藥膏、口服藥物、局部治療與光電治療等 4 大治療搭配使用。
秒懂青春痘 4 治療
- 外用藥膏：外用 A 酸 & 杜鵑花酸，用於加速粉刺代謝，減少發炎，避免留疤；外用抗生素 & 過氧化苯 (BPO) 藥膏，用來抗菌、抑制發炎。
- 口服藥物：口服抗生素、抗雄性素、消炎藥、口服 A 酸。常與外用藥膏搭配。
- 局部治療：局部注射類固醇、適度引流幫助消炎、酸類換膚 (果酸換膚、水楊酸換膚等)。
- 光電治療：雷射光電療程，包含蘭雷射、染料雷射、光動力療法等。屬於輔助治療，有助於減少痘痘發炎、殺菌、控制皮脂分泌。
複方外用 A 酸提高治療用藥順從性
外用藥膏是青春痘治療最常使用的治療方式，包含外用 A 酸、杜鵑花酸、外用抗生素、過氧化苯（BPO）藥膏等。因為每種藥膏效用不同，而成分也多為單方，臨床開藥時經常會將兩種單方搭配在一起使用。
也因此遇到相當多的治療挑戰，例如，乳霜、凝膠劑型不同，必須分次使用才不影響藥物治療效果，只能分開於早晚擦，不但麻煩還容易忘記，且副作用還難以預測，大大降低患者的用藥順從性。
王芳穎提到，近期已有新式外用藥膏「複方外用 A 酸」，結合了 2 種常用外用藥膏的成分優勢，能更有效地調理角質、代謝粉刺，同時減少發炎和預防痘疤形成，因為方便性提高，可幫助改善服藥順從性。
她進一步說明，「複方外用 A 酸」使用外用 A 酸，可代謝角質、粉刺、抗發炎與預防痘疤；而過氧化苯，則是可透過釋放活性氧化物達到殺菌、消炎的效果，因為非抗生素，長期使用也不會產生抗藥性。
改善青春痘體質，養成好習慣 + 即早治療 + 良好保養
邱品齊呼籲，青春痘可以透過正確清潔、適當保養與調整飲食與生活習慣等方式預防。若已開始長痘痘，應儘早前往皮膚科求醫，依照痘痘的狀況接受相應的醫療，越早治療，留下痘疤的機率就越低。
開始治療後也要多點耐心，通常青春痘治療需要數週到數月的時間才會見效，期間切勿自行停藥或放棄回診追蹤，藥物如果產生副作用，應要主動跟主治醫師反應，讓醫師能適時評估與調整用藥。
此外，青春痘與遺傳有關，邱品齊提醒，曾經長過青春痘的人，更容易再長痘痘，建議治療後與醫師討論保養方式，避免痘痘再度復發，才能徹底擺脫春痘體質。
他也建議，若家中小朋友臉部已經開始出油，就可以開始使用中性洗面乳，來維持臉部清潔。若是長痘痘，不要自己擠，最好請讓專業醫師或美容師進行，免得越擠越糟。
諮詢專家：台灣青春痘暨玫瑰斑協會理事長 邱品齊醫師、台北 / 林口長庚醫院皮膚部主治醫師 王芳穎
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 9 歲就長痘，青春痘竟與體質有關！皮膚科醫師建議：青春痘能根治 3 關鍵很重要