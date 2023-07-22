巷仔內／前朝不出北流1.9億工程款　蔣萬安幫柯文哲收拾爛攤子

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針對蔣市府指控前朝工程款未付清，民眾黨市議會黨團的說法是柯文哲在台北市長任內積極處理，才能讓北流風光開幕，否則會一再流標。柯文哲競辦則回應，主要是市府跟文化部之間有相關權責爭議要釐清，北市府把函文送文化部，文化部直到今年7月11日才回文說不願支付這筆款項，儘管北流計畫是中央核定，北市府是代辦機構，但是文化部不願意付款項，如果柯文哲在任內知道文化部沒有要付錢，會把這筆款項結清，沒有要把事情甩鍋給蔣市府。
事實上，柯文哲陣營的說法只說對了一半。北流南北基地是分開招標，北基地是郝龍斌擔任市長任內決標，柯文哲就任市長後，由於預算不足，柯文哲下令先挪用北流南基地的經費去支應興建有演唱廳的北基地，卻導致後來南基地的經費不足以支付，而中央也無意埋單，產生了這次1.9億工程款爭議。
蔣市府則質疑，從2022年4月及6月2筆調解金額成立後，到柯文哲卸任前有8月期間，並未認真處理北流工程款爭議。在去年8月北市文化局發文給文化部檢送履約爭議款項目說明資料之後，市府公務員長時間被中央已讀不回，柯市府未積極與中央溝通，直到12月即將離任了才急忙再度行文文化部，但是這段期間利息還是不斷在累積。
柯文哲上任初期大打前朝的五大弊案，包括大巨蛋、三創園區、美河市、松菸與雙子星，但直到他2022年底卸任，這些他口中的弊案都無疾而終。如今卸任後也留下爛攤子給繼任的蔣市府。而柯文哲與民眾黨市議會黨團大聲反擊「柯文哲是收拾爛攤子的人！」並頤指氣使地要求蔣市府趕快把工程款埋單，但是台北市長蔣萬安才是真正收拾爛攤子的人，面對工程款爭議，只能繼續跟中央爭取經費，好讓事件圓滿落幕。
柯文哲與民眾黨經常批評執政的民進黨雙標，但是在北流工程款爭議上，看得出柯文哲也是「居功諉過」雙標，所以柯文哲在刮別人鬍子之前，恐怕要先把自己的鬍子刮乾淨，才會有說服力。