女力全開拚觀光　女性首長振興國內旅遊經濟

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女力崛起，台中市長盧秀燕身為六都唯一的女性市長，為發揮女力治理堅韌且溫柔力量，於108年邀請彰化縣、雲林縣、嘉義市、台東縣、花蓮縣及宜蘭縣等6位女性首長，共同簽署落實性別平等七大宣言，透過城市結盟、跨域治理凝聚更大影響力，今年更甚以往，盧秀燕再力邀新竹市、南投縣加入，擴大凝聚女性力量，一同為觀光產業點綻放溫暖的光芒。
由9位女性首長共同響應聯合國SDGs5目標「實現性別平等，並賦予婦女權力」內容其9項子目標，台中市政府秉持這項目標與理念，持續推進，盧秀燕自上而下發揮女性領導力，率市府團隊自2021年起公開地方自願檢視報告（VLR），將SDGs的「性別平等」目標落實在政策面；在企業界，台中女性公司負責人占比也高居六都第一；在政治領域，2022年女性縣市長當選人數及女性參政比例創歷年新高，盧秀燕市長期許，與女力攜手，不計黨派，展現民主高度，打造更具包容力、安全性、永續指數的性別友善城市。
台中市政府研考會表示，「女力縣市交流活動」為全台創舉，充份展現區域交流的號召力與女性縣市長的團結合作，振興國內旅遊經濟，期待透過這場交流活動讓民眾看見，女性縣市長溫柔堅定的治理力量，也相信在彼此的互相交流之下，為市民帶來更多福祉。