夏天反而感冒了？流鼻水、咽喉痛、頭昏、頭痛跟著來 4招提防「熱感冒」
每到夏天，戶外高溫動輒攝氏 35、36 度，只要待在烈日下曬個 3 、5 分鐘就會讓人頭昏頭痛，待在冷氣房裡吹冷氣，冷氣吹久了反而出現喉嚨痛、發熱、黏稠痰這些「熱感冒」症狀。
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炎炎夏日，不緊要提防中暑發生，也要當心另一個跟中暑很容易混淆的「熱感冒」。 「熱感冒」就是中醫說的「風熱」，主要症狀包括喉嚨痛、發熱、黏稠痰、黃鼻涕等。
熱感冒和中暑有何不同？
中暑與熱感冒症狀的共同點就是身體發熱、體溫升高，然後會有胸悶疲勞、四肢無力的症狀，但中暑是因為長時高溫曝曬，引起人體體溫調節功能失調，體內熱量過度積蓄而造成大量出汗，引發神經器官受損；而熱感冒則是因為在室內外溫差大，毛孔收縮而流不出汗。
再者，中暑不會出現感冒的症狀，但熱感冒則是會有如鼻塞、流鼻涕和咳嗽等感冒症狀，還伴隨有咽喉疼痛、口渴、心煩、倦怠感、頭昏或頭痛、小便量少、顏色較黃等症狀。
造成熱感冒的原因有哪些？
夏天之所以容易發生「熱感冒」與以下 3 因素相關：
長期待在空調房中，皮膚毛孔會長期處於緊閉的狀態，不能通過出汗來散熱，加上頻繁進出冷氣房，無法適應室內外溫差，無法迅速調節身體控溫的機制，而將暑氣封在體內，就很容易患上熱感冒。
- 長時間待在冷氣房或是頻繁進出冷氣房
熱感冒與飲食內容也有相關，夏天愛喝含糖飲料來解渴，過多的高糖高脂食物，會加快人體內水分和維生素的消耗，降低人體的排毒效率，導致免疫力下降，引起熱感冒。
- 高糖高脂飲食導致免疫力下降
夏天洗澡水溫低、或用冷水洗澡，當身體很熱的時候馬上沖冷水，毛孔和肌肉的血管快速緊縮反而不利散熱。且研究證實，人體的毛孔和血管快速緊縮的情況之下，對病毒的防禦力會降低，因此很容易被病毒感染而感冒。
- 愛洗冷水澡降低對病毒抵抗力
預防夏季熱感冒該注意哪些事？
而要預防夏天最容易發生的熱感冒，就要特別注意下面 4 件事：
一般冷氣房溫度與室外溫度最好相差不要超過攝氏 4 度，但如果外溫度過高，則建議可以把室內冷氣溫度調到 27 到 28 度。而如果從室外進入家中，最好在沒有冷氣的房間適應一段時間，再進入冷氣房，然後不要頻繁地進出冷氣房，以免皮膚無法快速的調節適應不同的溫差，產生熱感冒。
- 不要頻繁進出冷氣房
喝水有助於身體消化吸收營養物，將食物轉化為能量，增強免疫力，水還有助於人體排除毒素。所以不要以為常待在冷氣房裡沒有流汗就不必喝水，還是必須定時定量地喝水，保持體內水分充足，加速毒素從尿液中排除。
- 多喝水，保持體內水分充足
夏天宜採取較為清淡的飲食方式與內容，讓腸胃能夠不會負擔過重，但也別因此忽略了應有的營養均衡原則，要適量的補充蛋白質與脂質，例如以魚、肉、蛋、奶和豆類食品為好，補充足夠的營養可以提高機體的抵抗力。
- 飲食清淡，但要適量補充蛋白質與脂質
悲觀和憂鬱等不良心理狀態會導致皮質醇等激素的釋放量增大，而這些物質會直接抑制免疫系統，讓身體調節機能衰退。而睡眠不足，導致疲勞過度的話，也會加速降低人體免疫力，在出現熱感冒時，不易靠身免疫力改善症狀或恢復健康。
- 減少壓力，避免過度疲累
編輯／賴以玲 圖／楊紹楚
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