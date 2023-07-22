我是廣告 請繼續往下閱讀
使用智慧手錶、手環的 4 個好處
什麼是智慧型穿戴裝置？ 穿戴式裝置是指能直接穿戴在人身上，或是能被做作是衣服配件的一部份，並記錄人體數據的行動智慧裝置，例如：智慧眼鏡、智慧衣、智慧鞋等等，最常見的穿戴式裝置就是智慧手錶與手環。
智慧手錶和智慧手環的差異？ 兩者最大差異在於功能性的不同。智慧手環主要訴求是小巧、輕便，功能較為簡易，價格也相對便宜；而智慧手錶則功能較為全面、造型變化多，部分還有內建特殊功能，更適合商務人士、特殊運動人士。
- 隨時監測自身狀況
- 可以隨時收發訊息
- 紀錄較為精準的生理數據
- 可以為運動做詳細紀錄
三步驟挑選適合的智慧手環、手錶
- 能夠配合的 APP 與其功能，如：電子支付、健康管理、運動規劃、防水功能等，根據自身需求挑選
- 根據自身手機系統挑選，如：ios 系統與 android 系統，相應的系統會讓使用體驗更佳
- 電池續航力：一般而言，手錶與手環都是長時間配戴，續航力越好越好，推薦可以連是使用 48 小時的為佳
當然，不只成人可以使用，兒童與年長者也可以喔！現在有許多廠商也發售了兒童專用的智慧型手錶，除了一般的功能，還有定位等功能；而根據年長者也有緊急呼叫、跌倒警示等功能，所以未來的穿戴式裝置一定是越來越友善，所擷取的資料也越來越多元，讓未來的生活更安全、更健康。
文 / 張翊暉、圖 / 楊紹楚
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 什麼是「穿戴式裝置」？智慧手錶、手環有什麼不一樣？掌握關鍵就能量測生活為健康把關！