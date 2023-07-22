嘉義後援會藍綠拚場　侯友宜喊團結：讓嘉義人出總統

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「身為嘉義人，我引以為傲、引以為榮！」侯友宜說，他從刑警到擔任市長，十五個職務都是經過時間淬煉、市民與長官的考驗，獲得大家的肯定才可以站在這舞台，嘉義人的精神就是一步一腳印，話少說、事情認真做，用堅強的力量奉獻給中華民國、奉獻給台灣。
侯友宜說，他拚一輩子就是要讓人民安全，到這年紀就希望台灣可以永遠和平、民主、自由走下去，但現在看到孩子兵役延長、兩岸兵凶戰危，在這關鍵時刻「侯友宜站出來」，他要讓兩岸和平相處，才有辦法讓經濟產業立足於此。
侯友宜指出，先前官方統計1年被騙700億，現在已經超過這金額，而這幾年民進黨黑金權貴、弊案連連，這個政府沒安全、沒清廉，要換別人來做，現在要給清廉、認真的侯友宜來做總統，他不只要讓台灣經濟再現奇蹟，也會把國家安全顧好，就像蕭萬長副總統一樣，打造清廉、有效率的政府。
「最大願望就是把侯友宜送進總統府，」劉輝雄說，兩星期前侯友宜回到嘉義，每個鄉鎮都爆滿，蕭副總統感冒沒聲音，仍堅定支持用生命顧台灣安全的侯友宜；嘉義人身分證第一個字就是Ｑ，「Q作伙」就是嘉義人的DNA，現在嘉義人要寫歷史，要出一位侯總統。
今日後援會，立委參選人林國春、洪佳君、蔡明堂也到現場向鄉親懇託，立委曾銘宗、新北市議長蔣根煌、議員戴湘儀與王威元，以及陳憲鑑律師也到場力挺，侯友宜也授戰旗給許明森理事長，嘉義人將共同努力，打贏2024總統大選。