MLB／大谷翔平第8勝到手！挨4轟獲隊友火力相挺 天使8：5勝海盜
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊大谷翔平今（22）日以二刀流身分出賽，雖然先發6局挨了4支全壘打丟掉5分，寫下生涯最慘紀錄，但隊友給予火力支援，也回敬4轟，最終天使8：5擊退海盜，取得4連勝。
記者路皓惟/綜合報導
此戰是大谷翔平生涯首度以投手身分對戰海盜隊，前3局他僅被擊出1支安打，投出5次三振，但4局上遭遇亂流，遭崔志萬、Henry Davis「背靠背」開轟丟掉2分。5局上大谷對Nick Gonzales投出觸身球後，再遭Jack Suwinski兩分砲狙擊，接著6局上Henry Davis再從大谷手中敲出陽春砲，演出單場雙響砲。
今日「投手大谷」主投6.1局被擊出6支安打，包括4支全壘打失掉5分，寫下生涯最慘紀錄，但也送出9次三振和1次保送，此戰賽後防禦率也上升至3.71。
雖然大谷翔平被對手全壘打狙擊，但獲得隊友的火力支援，Mike Moustakas、Taylor Ward、Trey Cabbage和Zach Neto相繼開轟，4人合力貢獻7分打點，而「打者翔平」今日1打數無安打，獲3次保送，跑回2分。
大聯盟交易大限即將到來，大谷翔平是否會被交易引發關注，因此這也可能是他最後一次主場先發。不過，大聯盟知名記者Jon Morosi指出，如果天使隊能在8月1日前的戰績優於洋基、紅襪，大谷可能會繼續留在天使。