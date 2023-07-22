杜蘇芮颱風恐來襲　天使輪將進行船體抽油作業

帛琉籍貨櫃船「天使輪（Angel）」（總噸16,145），於21日清晨00:19已呈沉沒狀態，船上空貨櫃目前約有500至600只漂流於海面上，但颱風杜蘇芮形成，影響台灣可能性高，今（22）日貨櫃打撈作業持續進行中，海事工程公司潛水人員也備好潛水設備，明日進行施作船況檢查及封堵油櫃通氣孔，以利後續船體油櫃抽油作業進行。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄港務分公司說，目前天使輪落海漂流貨櫃數量約500-600只，目前貨櫃多數集中漂流至林園及東港附近海域，今日已投入貨櫃打撈作業船隻約17艘，並已轉知附近航行船舶注意航安，海巡署亦持續協助監控，目前狀況暫時不影響高雄港船舶進出，一港口及二港口尚維持正常進出港作業，為維護港外海域航行安全，協請港勤業者調派港區工作船於航道周邊警戒，仍請海巡署持續協助巡視港外狀況，隨時回報高雄港務分公司。
高雄港務分公司指出，截至目前為止，總計打撈上岸貨櫃數量共23只，今日上午仍持續進行打撈作業中；由於天使輪船上仍存有燃油，為避免燃油外洩污染海域，已於21日下午1時許於該輪周圍圍設攔油索，高雄港務分公司亦適時巡檢該區水域及攔油索狀況，如遇海象不佳造成攔油索斷裂，立即派員修復，若接獲相關單位發現油污通報時，亦派員即時處理。
針對船上既有油櫃部分，因船員棄船前已關閉油艙油閥，故尚未發生油料外洩污染情形，今日海事工程公司潛水人員將備好潛水設備，明日進行施作船況檢查及封堵油櫃通氣孔，以利後續船體油櫃抽油作業進行。