俄民族主義者屢議時政　一朝被捕顯示當局難容異音

我是廣告 請繼續往下閱讀
俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）也時常批評俄軍，他上月才剛發動兵變，只是並未成功；他目前仍是自由之身，但已很少抨擊政府。
俄國國營媒體塔斯社（TASS）和俄羅斯新聞社（Ria Novosti）報導，聯邦安全局檢察官對葛金提出的指控，量刑最重為5年有期徒刑。RBC新聞網站提到，莫斯科的梅尚斯基（Meshchansky）地方法院裁定還押52歲的葛金到9月18日。
葛金又名史特雷科夫（Igor Strelkov），他以前是戰場指揮官，曾於2014年協助俄羅斯併吞克里米亞（Crimea），不久後又組織親俄民兵奪取了烏克蘭東部部分領土，成了俄烏戰爭的起因之一。
2014年，俄方在烏東上空以飛彈擊落馬來西亞航空MH17班機，造成298人喪命，葛金因涉嫌參與此案，於2022年被荷蘭法院判處無期徒刑。
基於葛金的資歷，以及他與當局的關係，許多人認為他是惹不得的人物，但他近月發言愈來愈沒有顧忌。
葛金今年5月宣布，他和一夥人成立了「憤怒愛國者俱樂部」（Club of Angry Patriots），因為俄軍在烏克蘭戰場上失利、菁英階層為了從蒲亭（Vladimir Putin）手中爭奪大權，引發體制動盪的危險，他要將國家從險境中拯救出來。
葛金在通訊軟體Telegram上的官方頻道有超過76萬人追蹤，本月18日，他在上面發表激昂坦率的長篇大論，不僅痛罵蒲亭「卑劣」、「怯懦的廢物」，還要蒲亭將權力移交給「真正有能力且負責任的人」。
R. Politik政治分析公司創辦人史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）說，俄羅斯執法和權力部會負責人早就想逮捕葛金了。
她說：「（葛金）很久以前就超過了所有可以想見的界限…這是普里格津兵變所導致的直接後果：軍方指揮部如今擁有更強大的政治力量去鎮壓公共領域的反對者。」
史塔諾瓦亞說，葛金被捕一事，顯示所有嚴詞批評莫斯科作戰方式的人都可能遭到起訴。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1120722