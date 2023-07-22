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大暑10家優惠來了！麥當勞大薯買1送1　7-11、星巴克咖啡也買1送1

▲大暑節氣爽喝7-11特大杯美式買1送1；全家霜淇淋、星巴克咖啡、麥當勞大薯也有買1送1。（圖／業者提供）
▲大暑節氣爽喝7-11特大杯美式買1送1；全家霜淇淋、星巴克咖啡、麥當勞大薯也有買1送1。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

迎接二十四節氣中最炎熱的「大暑」到來，不只速食業者推出「大薯」促銷，這麼熱的天氣少不了消暑的咖啡飲品和冰品，7-11限時3天祭出特大杯美式買1送1，全家則有霜淇淋買1送1，星巴克也能半價爽喝特大杯咖啡，《NOWnews今日新聞》整理大暑期間重點好康一文掌握。

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🟡7-ELEVEN：特大美式買1送1

📍門市｜7月23日至7月25 日
▪特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
▪特大杯拿鐵買2送1，5折（原價70元、特價47元）

📍APP｜即日起至7月25日
▪大杯卡布奇諾買5送2，7.1折（原價55元、特價39元）
▪大杯美式買5送2，7.1折（原價45元、特價32元）
▪大杯拿鐵買5送2，7.1折（原價55元、特價39元）
▪珍珠椰果四季春青茶／優格好多青茶，買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）
▪咖啡珍珠歐蕾買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
▪精品小農水果冰磚咖啡買5送2，7.1折（原價120元、特價86元）

▲7-11門市有美式買1送1，線上APP則有飲品買5送2。（圖／業者提供）
▲7-11門市有美式買1送1，線上APP則有飲品買5送2。（圖／業者提供）
🟡全家：霜淇淋、特大美式買1送1

📍門市｜即日起至7月23日
▪霜淇淋不限口味買1送1，原價49元、平均25元。（限全盈+PAY支付）
▪特大杯美式買1送1，原價60元、平均30元。
▪特大杯鮮橙氣泡青茶買1送1，原價80元、平均40元。

▲全家「康康五」7月21日至7月23日限時登場。（圖／業者提供）
▲全家「康康五」至7月23日限時優惠。（圖／業者提供）
🟡星巴克：特大杯買1送1
即起至8月9日前，每日完成數位體驗遊戲，極高機率抽中特大杯咖啡買1送1，兌換期間為獲券日後2天。
🔎數位體驗網址（點此前往）

🟡麥當勞：大薯買1送1
即日起至8月29日透過歡樂送訂餐，輸入優惠碼「BOGO」，可選大份薯條、OREO冰炫風、金黃地瓜條、經典那堤買1送1。

🟡黑浮咖啡：打卡送水果冰茶
7月22日至7月23日，憑麥當勞大薯可到指定門市免費兌換「法式松露薯條醬」；IG打卡免費送荔枝橙香水果冰茶（150元）。

▲黑浮咖啡IG打卡免費送荔枝橙香水果冰茶。（圖／業者提供）
▲黑浮咖啡IG打卡免費送荔枝橙香水果冰茶。（圖／業者提供）
🟡樂檸漢堡：大薯買1送1
7月23日當天，在指定時段14:00至17:00、19:30至打烊，全台門市大薯享買1送1。（駁二大港倉、台積門市除外）

🟡85℃：穿短袖第2杯半價
7月22日、23日限時兩天舉辦「大暑短袖褲裙日」，穿短袖、短褲或短裙到門市，消費「就是海岩」或「職人特調」系列等8款飲品，享第2杯半價。

🟡奎克咖啡：飲品買1送1
限7月22日、23日，到黑浮國際餐飲APP「優惠票券區」領取大暑飲品買1送1票券，活動期間憑券到全台門市，外帶經典義式／極致茶歐蕾／純萃鮮果飲買1送1。

🟡頂呱呱
7月22日地瓜薯條（60元）買1送1；7月23日甜甜包（35元）買1送1，每人每筆限購2份。

🟡摩斯漢堡
即日起至7月23日，買大份黃金地瓜薯，免費送大杯冰紅茶，原價105元、優惠價65元。

▲摩斯漢堡祭出大份地瓜薯配大杯冰紅茶65元。（圖／業者提供）
▲摩斯漢堡祭出大份地瓜薯配大杯冰紅茶65元。（圖／業者提供）

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