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台北最老百貨「遠百寶慶」拆除！盤點台灣首3家百貨：剩它還能逛

▲遠百寶慶店為現存最老百貨公司，至今已邁入第51個年頭，不過預計在8月動工拆除、重建。（圖／遠百寶慶提供）
▲遠百寶慶店為現存最老百貨公司，至今已邁入第51個年頭，不過預計在8月動工拆除、重建。（圖／遠百寶慶提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

西門町的遠百寶慶店是全台現存最老百貨公司，至今已邁入第51個年頭，不過7月25日將迎來最後營業日，並在8月動工危老都更原地重建，新商場預計會花上數年時間落成。回過頭來看台灣歷史上首三家百貨，分別是在日治時期開幕的菊元百貨、林百貨、吉井百貨，目前僅剩下林百貨以在地文創百貨的方式持續營業，並被列為市定古蹟。

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🟡台灣第1家：菊元百貨
菊元百貨是在1932年日治時期成立，地址為台北市衡陽路及博愛路口，樓高6層，加上頂樓瞭望台，高度僅次於總督府（今總統府），有著全台最高大樓的特色，百貨內最著名的包括，樓內裝設的升降梯，加上漂亮的電梯小姐負責協助上下樓，以及位在百貨五樓的西式餐廳「菊元食堂」，都是當年相當少見的設置，在當成造成一股轟動，更被稱為台灣第一個「現代化櫥窗」。

在國立台灣歷史博物館常設展中，還可以看到當時菊元百貨販售之領帶、外包裝。1945年後菊元百貨改名「新台百貨公司」，並在1948年由政府接收，1968年由南洋百貨負責人龔漢生標得，更名為洋洋百貨。1979年洋洋百貨倒閉，建物後以拉皮的方式，變更為後來金融大樓的模樣。

▲台灣首間百貨公司「菊元百貨」。（圖／意象．台灣影像資料庫，李火增攝）
▲台灣首間百貨公司「菊元百貨」。（圖／意象．台灣影像資料庫，李火增攝）
🟡台灣第2家：林百貨
位在台南中西區的林百貨也是在1932年開幕，僅晚於菊元百貨兩天，成為台灣第二家大型百貨公司，也是南台灣最大的現代百貨公司。建物樓高6樓，落成時配有電梯、電捲門等現代化設備，頂樓也修復當年的神社遺址，是目前臺灣唯一設有神社的百貨公司。

日治時期結束後由政府接手，在1998年6月26日被列為市定古蹟，1988年土地與建物所有權撥給台南市政府，由台南市政府文化局展開經營權的委外作業，在2013年修復完成後舉辦回顧紀念展，2014年回歸商業用途成為台南在地文創百貨，也是全台史上前3早開幕，卻仍可以逛街、消費的唯一百貨，再開幕的台南林百貨成為台灣最老的百貨，是最小的百貨，也是第一個文創百貨。

▲日治時代林百貨舊貌。（圖／翻攝林百貨官方FB）
▲台南中西區的林百貨也是在1932年開幕，僅晚於菊元百貨兩天，也是目前臺灣唯一設有神社的百貨公司。（圖／翻攝林百貨官方FB）
▲林百貨2014年回歸商業用途再開幕，成為台南在地文創百貨。（圖／翻攝自林百貨官網）
▲林百貨2014年回歸商業用途再開幕，成為台南在地文創百貨。（圖／翻攝自林百貨官網）
🟡台灣第3家：吉井百貨
台灣第一間百貨為台北菊元百貨，第二間是位在台南林百貨，第三間則是於1938年在高雄開幕的吉井百貨，位於高雄市鹽埕區五福四路，與大勇路交叉口，建物共有5層高，建物坪數約731坪，雖然開幕時期較晚，卻是當時全台坪數最大的百貨公司。

戰後雖改名為高雄百貨重新營業，但仍不敵大統集團創辦人吳耀庭，在鄰近地區開幕的大新百貨公司，更名為高雄百貨的吉井百貨最終黯然退場，而富有歷史回憶的建物經過轉賣後在1994年遭拆除，相比於更早開幕的林百貨、菊元百貨，吉井百貨一磚一瓦也沒有留下，僅剩老照片能一窺當年風貌。

▲臺灣高雄州高雄市鹽埕町六丁目吉井百貨，歇業後建物於1994年拆除。（圖／翻攝自公有領域）
▲臺灣高雄州高雄市鹽埕町六丁目吉井百貨，歇業後建物於1994年拆除。（圖／翻攝自公有領域）

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