吃爆美食還免費聽演唱！基隆潮境海灣節、天母啤酒節今登場
號稱今年夏季最「潮」的音樂盛會「基隆潮境海灣節－潮音樂」，今(22)日於基隆潮境公園登場。延續潮境海灣節的核心理念，以海洋為主題，結合產業、觀光和環保精神，還有人氣歌手輪番開唱，並有小丑氣球雜耍秀、泡泡體驗派對等活動，好玩更能吃爆美食。至於喜愛夏日小酌一下的人，則可到天母運動公園，今（22）日與明日將有「2023天母啤酒節」最後兩日主場活動，匯聚近20款啤酒，加上60幾攤的人氣美食，同樣有宇宙人、美秀集團等人氣歌手演唱。
記者葉盛耀/綜合報導
今年潮音樂與基隆當地店家合作，推出三種限定的「潮美食」，包括綠竹園山薯農場的潮鮮山海草仔粿、野老板窯烤餐車披薩的潮卷窯烤PIZZA，以及隆盛委託行的潮涼冰淇淋等。而音樂盛會則邀請眾多充滿輕鬆、慵懶及浪漫風格的人氣歌手輪番開唱，本次演出陣容有一隻凱迪、Codie主唱蕎Chiao、洪安妮、原子邦妮以及魏嘉瑩等知名歌手演出。
主辦方提到，民眾記得攜帶野餐用具，在仲夏之夜來潮境公園享受一場忘憂的音樂饗宴。另外更要提醒的是，有交通管制，建議搭乘大眾運輸工具或活動免費接駁車，搭乘地點：港西街旅客服務中心/潮境公園直達專車，搭乘時間自下午二點半到晚上九點半。
另外，「2023天母啤酒節」將於今（22）日與明日在台北天母運動公園登場，將有今年剛獲得金曲獎「最佳樂團獎」的宇宙人，以及美秀集團等人氣歌手演唱。
而活動的主題啤酒，則將有7款特仕款啤酒，且今年版圖再擴大，另集結8家在地知名精釀啤酒廠合作。現場還有60多攤商圈及人氣美食、異國料理等讓遊客品嘗，且即日起只要加入天母商圈官方LINE帳號，除享有店家專屬優惠外，還有滿額消費抽獎活動，消費滿200元可參加抽獎，最大獎為韓國來回機票。