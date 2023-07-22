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到日本玩「台灣旅客最會買」！3個月狂花384億奪冠　連美韓都輸了

▲日本是許多台灣人出國的首選，我國旅客前往當地的消費力十分驚人。（圖／PhotoAC）
▲日本是許多台灣人出國的首選，我國旅客前往當地的消費力十分驚人。（圖／PhotoAC）

記者潘毅/綜合報導

台灣人出遊的消費力太驚人！據日本國土交通省觀光廳在本月19日公布的「訪日外國人消費動向調查」中，台灣人竟然成為消費總金額最多的旅客！光是4至6月，就在日本境內花了1739億日圓（約新台幣384億），成功榮登冠軍，贏過第2名美國、第3名中國。

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據日本觀光廳的數據顯示，日本在今年1至6月的外籍觀光客人數突破1000萬人，其中最多的是韓國旅客，一共有312萬8500人到訪，台灣位居第二，共有177萬600人前往日本遊玩，第三名則是美國，有97萬2200人次到訪日本。

▲日本國土交通省觀光廳在本月19日公布的「訪日外國人消費動向調查」中，台灣人竟然成為消費總金額最多的旅客！光是4至6月，就在日本境內花了1739億日圓（約新台幣384億），成功榮登冠軍，贏過第二美國、第三名的中國。（圖／日本觀光廳）
▲日本國土交通省觀光廳在本月19日公布的「訪日外國人消費動向調查」中，台灣人竟然成為消費總金額最多的旅客。（圖／日本觀光廳）
不過在當地日本消費最用力的，卻是台灣人！據日本觀光廳「訪日外國人消費動向調查」顯示，2023年4至6月這期的外國人消費額總額為1兆2052億日圓，其中第一名為台灣旅客消費的1739億日圓（約新台幣384億，占比14.4%）、第二名是美國，消費了1733億日圓，第三則是中國的1515億日圓，第四名才是旅客量最多的韓國，消費金額為1429億日圓。

這份報告同時還拿了2019年4至6月（未受疫情影響）的同期數據當作對比，2023年4至6月外國旅客在日本消費金額，仍比2019年同期減少4.9%，當年在日本消費最多的是中國旅客，金額為4645億日圓（占比36.7%），而台灣在當年就已是第二名，金額為1414億日圓（312億新台幣，占比11.2%）。

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