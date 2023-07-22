羅志祥媽媽身體狀況曝光！他心疼吐「發現母住院過程」
羅志祥（小豬）的媽媽日前因糖尿病併發身體發炎而住院3天，他今（22）日出席自家潮牌活動時，提到媽媽身體復原狀況，透露媽媽再過4天就可以出院了。羅志祥還無奈的說，如果不是發現媽媽、經紀人有點怪怪的，不然才不會知道媽媽隱瞞他住院的事情。
記者吳雨婕/台北報導
羅志祥提到媽媽4天後就可以出院了，身體狀況也好很多，他表示一開始媽媽還想瞞他到底，但由於會天天與媽媽通電話，加上對媽媽作息很清楚，所以很快就發現異樣，「我發現講電話的時候，她都會想要避開一些話題，然後有一天我說要回基隆，我媽說她人不在基隆，追問後才從陪媽媽在醫院的朋友口中得知媽媽住院，媽媽也是好意，不想要讓我分心。」
羅志祥還透露，就連經紀人都比自己早知道媽媽住院，「我那天練舞，她（經紀人）平常會坐在旁邊，那天她臉色很凝重，一直進進出出，我問她在忙什麼，她都說『沒事啊！』我把狀況前後連起來就知道一定有蹊蹺。」後來羅志祥到媽媽的醫院時，他停在門口站了一下子，他無奈的說：「太多的想法了，這個地方經過爸爸、媽媽住院2次，我不希望我回基隆每一次都到這個地方。」
羅志祥表示，當他進到媽媽的病房時，還是有擠出笑容面對媽媽，「兩邊都在擔心彼此的心情，看到這樣當然會心疼。」羅志祥提到，醫生有說媽媽出院後可能體重會下降3到4公斤，不過媽媽最近食欲不錯，吃了許多食物，「媽媽身體一直是我很擔憂的事情，看她有笑、氣色有變好我就放心了。」