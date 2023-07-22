口內長青春痘竟是牙骨質撕裂　翻瓣清創再生手術助康復

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牙齒明顯磨耗 造成牙骨質撕裂雖然牙齒的多數有明顯磨耗，但並無導致根管發炎的原因，牙髓活性測試也都正常。由於病狀反覆發生而且偶爾還是會造成病患不適，在門診為病患進行手術清創並同時確認病因，從牙周手術中看到右下門牙牙根的中1/3段，外側骨壁有破孔，大小約為高7毫米，寬4-5毫米。在靠近近心端有一片半剝離，質地類似骨頭或牙根的碎片。定義上牙骨質撕裂 (cementum tears) 是指牙根齒質(牙骨質)碎片從牙根表面脫落，因為缺乏鑑別和診斷困難，關於牙骨質撕裂的病例報告和回顧文獻相當有限，通常會被診斷為純粹的牙周或是牙髓病因。
牙骨質撕裂原因不明 60歲以上易發生這樣的狀況即使牙齒受到正常的咬合力，牙骨質裂縫也會慢慢發展，並隨著時間的推移擴展成牙骨質撕裂，目前尚不清楚牙骨質老化是否是牙骨質撕裂的原因之一，而有些學者們發現60歲以上的患者更容易發生。外部因素則是由壓力引起，導致骨折線沿著牙骨牙本質交界(cementodentinal junction)或牙骨質本身發展。一些病例報告都跟牙齒外傷史或咬合創傷有關。此時牙骨質撕裂會發生在咬合創傷的壓力側。
牙根表面撕裂 手術治療介入牙骨質撕裂治療方式包含了非手術性牙根刮治和根面平整、翻瓣清創手術、清創手術合併牙周/根尖再生手術或拔牙。
臺北市立聯合醫院和平婦幼院區口腔醫學科李宛柔主治醫師建議及早診斷出牙根表面撕裂並適時以手術治療介入，以提高牙齒保存的成功率。而這位病患在團隊進行手術清創後，自他的下巴骨取得自體骨粉充填在最深處的骨缺損區，並廣泛覆蓋移植骨粉。追蹤過程恢復順利，目前為止再無瘻管出現，也無按壓不適的感覺。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58563
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