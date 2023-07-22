藍營酸陳其邁餵議員吃寵物餐　議長康裕成：政治語言才讓人傻眼

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康裕成表示「所有材料都是我切的！我自己做的肉丸，我當場第一個試吃」。當其他議員看她吃完雞肉蔬食丸，搞笑說也要吃，陳市長才動手餵食。
「人寵共食」標榜的是讓毛小孩吃新鮮的食材，不是狗食，不是剩菜或人類啃過的雞骨頭；康裕成遺憾表示「我們對毛小孩的疼愛（讓毛小孩吃人寵共食的食物）被政治解讀為「被餵食吃狗食」，將愛護毛小孩的心以政治語言進行解讀，康裕成感到很遺憾，她強調「我們一起加強動保概念好嗎？」。
社團法人台灣愛狗人協會也留言表示，很感謝議長跟市長一起推廣製作寵物生鮮食品，讓飼主知道在家中也可以讓毛孩們吃到愛心輕食，為了讓毛小孩吃健康，就是不加任何調味料，單純的肉品混和蔬菜，沒想到卻淪為政治口水的攻擊對象，辛苦安排友善動物活動的大家，以及參與推廣的市長、議長還有議員們。
「被餵食」的台灣基進議員張博洋則說，實在是懶得管為什麼「人寵料理」會傷害到某些人的玻璃心，國民黨議員應該是故意沒看到照片裡面有她的同黨友志，要這樣惡意連結真的是尊重，如果要影射市長分享人寵料理給議員叫做「把議會吃死死」，那大量承攬營養午餐標案的議員是把教育局跟學校吃死死嗎？
「吹狗螺渡假村」是動保處將燕巢動保園區打造成度假村的形式，試圖翻轉過去「收容所」的負面形象，而這場場活動，則是推廣「人寵料理」的寵物鮮食製作課程。
張博洋直指，透過一張照片，就滑坡到「議會是陳市長養的狗」，顯然這些議員還有來洗版的「Chat KMT」們，腦中只有政治跟政治，不了解「人寵共食」的寵物鮮食觀念，反而把想像力當成問政的工具，心中只有主人與寵物的階級觀念，以至於沒有對等的看待其他人，問政需要專業，斷章取義只能拿來作秀。