章廣辰爆《光開門就很忙了》男子團體鬧不合！周興哲承認有點不爽
實境節目《光開門就很忙了》，由總製作人林心如擔任店長，率領楊謹華、陳意涵、郭雪芙、周興哲、章廣辰、陳昊森一同經營寵物友善民宿，將於本周日播出第5集。不料，飼養可愛狗狗「短短」的陳昊森連日吵醒室友，讓周興哲忍不住承認：「有點不爽！」
記者詹鎰睿/綜合報導
在本周節目內容中，男成員們周興哲、章廣辰、陳昊森公布將搬離原來的男子宿舍，這個消息讓眾人相當驚喜。林心如表示：「看到男生房3張單人床，再放了3個大行李後，沒有什麼空間，像住在員工宿舍，蠻心疼的，可以換到大房間為他們開心。」
由於男子宿舍中，除了3位男成員之外，還有陳昊森的狗狗「短短」也與他們同住一房，而在搬遷之前，因為陳昊森早起外出運動，結果希望一起出門的短短開始焦慮，不斷在房間內「汪汪叫」，不小心吵醒同居的室友周興哲與章廣辰。
周興哲則開玩笑說：「被吵醒雖然有點不爽，但短短實在太可愛，我們還是喜歡牠。」陳昊森則因為短短連日吵醒室友而感到抱歉，積極爭取房間調整，陳昊森說：「房間放了3張單人床後，空間變很小，連行李箱都打不開，也可能讓短短更焦慮，影響到大家相當不好意思。」
章廣辰得知可以換房間後，也開玩笑表示「男子團體鬧不和啦！」但也很感謝陳昊森的用心，成功為大家解決住宿問題，也謝謝短短讓男生們房間升級。