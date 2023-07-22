為2萬元起衝突！八大女慘遭熱湯淋頭 檢起訴痛批「非人道酷刑」
台中西屯區一間KTV，今年4月份發生一起衝突事件，從事八大行業的29歲孫姓女子與26歲陳姓女子，因2萬元債務糾紛相約調解，豈料兩人酒後卻爆發嚴重衝突，扭打在一團，隨後另名男子加入戰局，一把抓起孫女頭髮將她在地上拖行，陳女見狀立刻拿起桌上滾燙的熱湯，往孫女頭上潑灑，導致其受有嚴重燙傷，台中地檢署偵結後，認為涉案等3人手段兇殘，以「非人道酷刑」傷害他人，故依傷害罪起訴，同時建請從重量刑。
記者陳苾暐／綜合報導
根據民眾PO到網路社群的影片，今年4月21日凌晨4時許，孫女跟陳女在KTV包廂大打出手，雙方互扯頭髮，在地上扭打成一團，隨後一名男子緊抓孫女的頭髮往後拖行，並將她壓在地面痛毆，過程中還不停飆罵髒話，痛斥「你還敢還手」，陳女見機不可失，遂將瓦斯爐上的滾燙熱湯拿起，直接潑向孫女，讓房間內頓時傳出陣陣尖叫聲。
檢方偵結後，認為陳女等人手段兇殘，以高溫火鍋潑灑他人致留下大面積燒燙疤痕，身心嚴重受創，且當被害人遭燙傷後，一干人竟未立刻協助送醫，反而持續施暴、毆打，犯罪情節重大至今亦沒有和解，足認犯後態度不佳，故依傷害罪起訴3人，建請法官從重量刑。