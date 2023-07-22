水很深？首爾富裕區小學老師輕生　疑因校園霸凌而遭家長辱罵

我是廣告 請繼續往下閱讀
雖然該校校長出面否認這一說法，聲稱女老師的班級沒有發生校園暴力事件，但報導指出，死者任職的學校，工作量龐大，需要處理的校園暴力及霸凌投訴之多，已達到令人難以理解的地步，對於年輕、缺乏經驗的老師來說，處境尤其艱難，許多人認識死者的人都證明，死者生前一直在處理校園暴力和家長的過度投訴。
韓國教育發展院的一份調查數據顯示，受訪的2869名教師中，就有55.8%的人認為，家長的不合作，是阻礙他們工作的主要因素。
報導也提到，自2018年以來，針對教師的暴力足足增加了一倍多，從2018年的165起，增加到2022年的347起。與此同時，另一起小學生襲擊老師、導致對方需住院治療的事件也鬧上韓國社會頭版。受害教師控訴遭學生打臉數十次，並將她擊倒在地，還朝她扔剪刀和鏡子，當時在場的學生都被嚇壞了。
韓國教師工會聲稱，這2起事件只是一系列案件的縮影，顯示了教育者權利被嚴重侵犯的程度，敦促教育當局展開徹底調查，找出老師死亡的真正原因。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995