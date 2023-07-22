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水很深？首爾富裕區小學老師輕生　疑因校園霸凌而遭家長辱罵

▲韓國首爾瑞草區一處小學，近日傳出一名20多歲的年輕女老師輕生，疑似是因處理校園暴力壓力過大、甚至遭學生家長辱罵。（示意圖非當事人／取自Pixabay圖庫）
▲韓國首爾瑞草區一處小學，近日傳出一名20多歲的年輕女老師輕生，疑似是因處理校園暴力壓力過大、甚至遭學生家長辱罵。（示意圖非當事人／取自Pixabay圖庫）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

韓國首爾瑞草區一處小學，近日傳出一名20多歲的年輕女老師輕生，疑似是因處理校園暴力壓力過大、甚至遭學生家長辱罵，此事在韓國引發輿論，不少人都呼籲，應加強對教育者的保護和教育改革。

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根據《韓國時報》報導，瑞草區位於首爾副都心江南地區裡，兩者並稱為「江南8學群」，是韓國最優質、教育資源最多之處，也是高級住宅區。然而，18日當地卻傳出女老師在教室裡走上絕路，在網上引發熱議，據悉是在處理校園暴力時遇到了困難，並引來涉案學生家長的強烈不滿。

雖然該校校長出面否認這一說法，聲稱女老師的班級沒有發生校園暴力事件，但報導指出，死者任職的學校，工作量龐大，需要處理的校園暴力及霸凌投訴之多，已達到令人難以理解的地步，對於年輕、缺乏經驗的老師來說，處境尤其艱難，許多人認識死者的人都證明，死者生前一直在處理校園暴力和家長的過度投訴。

韓國教育發展院的一份調查數據顯示，受訪的2869名教師中，就有55.8%的人認為，家長的不合作，是阻礙他們工作的主要因素。

報導也提到，自2018年以來，針對教師的暴力足足增加了一倍多，從2018年的165起，增加到2022年的347起。與此同時，另一起小學生襲擊老師、導致對方需住院治療的事件也鬧上韓國社會頭版。受害教師控訴遭學生打臉數十次，並將她擊倒在地，還朝她扔剪刀和鏡子，當時在場的學生都被嚇壞了。

韓國教師工會聲稱，這2起事件只是一系列案件的縮影，顯示了教育者權利被嚴重侵犯的程度，敦促教育當局展開徹底調查，找出老師死亡的真正原因。

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