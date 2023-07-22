台積電美國廠量產延宕、經濟部允協助　人力到位與管理成關鍵

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台積電表示，美國廠量產時間延宕，主要是熟練安裝設備的人員數量不足，已從台灣調派以培養當地技術員工，但相關4奈米製程技術量產將從原先的2024年推遲到2025年，台積電強調這是短期的挑戰，認為還是能實現長期毛利率53%的目標。
對於台積電美國廠量產時間延後，經濟部長王美花今日陪同行政院長陳建仁參訪迪化商圈接受媒體聯訪時表示，台積電有談到台灣整個供應鏈完整、效率好，因此台積電的主要產能與先進製程重心都還在台灣。
王美花指出，台積電主要針對客戶需求，在不同國家設廠，現在尤其需要面對國際情勢做全球佈局，每個廠的進度也不太一樣，強調如果有需要的話，經濟部會協助台積電克服相關問題。
其實，去（2022）年12月，台積電在美國亞利桑那州鳳凰城舉行慶祝典禮，歡慶首批最先進的半導體製造機台設備運抵亞利桑那州晶圓廠，台積電並於典禮中宣布擴廠計畫。當時就有不少專家提出台積電美國設廠可能遇到的挑戰，其中人力因素就是其中一個關鍵。
畢竟海外設廠面臨許多考驗，許多投資人擔心投資初期可能使台積電獲利與毛利率下滑，創辦人張忠謀就曾說過在美國製造晶圓的成本，比台灣高出50%以上，其中也包含人力。
事實上，今年6月初也傳出台積電企業文化讓美國當地員工無法接受，週末要輪班是常態，認為工作和生活難以平衡。當時董事長劉德因回應坦言某些台灣過去美國的員工管理能力還不夠，在管理方面確實有些困擾，但如何管理世界人才，台積電正在學習，如今又傳熟悉設備的人員不足，因此量產時間延後的狀況也可想而知。
其實，無獨有偶，台積電赴德國設廠雖還沒定案，但董事長劉德音之前就透露對供應鏈和人力資源比較擔心，但當地政府承諾會解決並建立起來，像是人才培訓的部分，可能會有德國交換學生來台受訓，且表示德國是很不一樣的制度，即便還沒建廠，但台積電HR（人資）已經先行，主要是針對董事會、公會、人才供應等已經在做準備。