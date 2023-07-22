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夏天是泌尿道感染好發季節！女性常因「憋尿」導致 忍尿超過 60 分鐘就可能感染

夏天是泌尿道感染好發季節！女性常因「憋尿」導致 忍尿超過 60 分鐘就可能感染
夏天是泌尿道感染好發季節！女性常因「憋尿」導致 忍尿超過 60 分鐘就可能感染

Heho健康

你是否注意過自己一天上幾次廁所？上班族因為工作繁忙，或是工作關係（如櫃姐），為了不浪費時間上廁所的時間，就會減少飲水量，甚至忍住不去上廁所，長期下來就容易罹患尿道炎，且容易發覆發作，導致生活不便。

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忍著尿意不去上廁所，是許多人都有過的經驗，尤其是工作屬於不可擅自離開崗位的職業，像是門市人員、幼教老師、護理人員、 股市營業員、司機等，更是泌尿道感染的高風險族群，而且泌尿道感染容易發覆發作機率，機率高達 8 成以上，造成更大困擾。

女性比男性更容易感染 出現這些症狀要當心

夏天因為大家飲水量不足，再加上習慣忍住不去廁所的行為，就使得泌尿道感染的情形變得更多。 尤其是女性，出現泌尿道感染的大部分原因都是因為「憋尿」，男性則多與性傳染病有關，這是因為男、女生理結構的不同所致。 因為女性的尿道只有 4 公分，尿道口也通常都會有細菌存在，這些細菌會經由尿道逆行去尋找尿液裡所含的營養成分，而在憋尿的情形下，細菌就會在膀胱內大量繁殖，導致尿道發炎。

當出現解尿疼痛、頻尿，或尿急感時，就有可能是下泌尿道感染，如尿道炎；但同時有出現發燒、顫抖、下背痛、噁心嘔吐或腹瀉等情形時，就可能是上泌尿道感染，如急性腎盂腎炎、急性細菌性腎炎等，此時請盡快至泌尿科或是感染科求治，以免引發更嚴重的炎症反應。

因為尿液是腎臟代謝出的人體廢物，出現尿道感染時也會影響到腎臟，使腎臟遭受損害。而女性更加要注意，因為反覆性尿道發炎，有可能會合併陰道炎，進而影響到骨盆腔發炎及沾黏，或是輸卵管阻塞的情形，提高了不孕的機率。

iStock-681751516
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避免泌尿道感染 不憋尿、多喝水是重點

避免泌尿道感染的首要任務就是改掉憋尿習慣，並且需多喝水，因為飲水量的不足會導致尿量減少，同時也讓尿中的廢物及毒素增加，養成易發炎的環境。建議每天要喝足量的水，飲水量算法是自己的體重乘以 30， 這是最基本的。

當有強烈尿意感時，就應該去上廁所，如果憋尿持續 60 分鐘以上，尿道就被感染了。 另外，如廁時要把尿液尿乾淨，且解尿完畢後的擦拭，需用衛生紙從尿道口往後，禁止來回擦拭。內褲最好選穿棉質材質，並且在生理期間要勤換衛生用品，以上都是有助降低泌尿道發炎的日常好習慣。

整理 / 賴以玲 圖 / 楊紹楚

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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 夏天是泌尿道感染好發季節！女性常因「憋尿」導致 忍尿超過 60 分鐘就可能感染

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