我是廣告 請繼續往下閱讀
女性比男性更容易感染 出現這些症狀要當心
夏天因為大家飲水量不足，再加上習慣忍住不去廁所的行為，就使得泌尿道感染的情形變得更多。 尤其是女性，出現泌尿道感染的大部分原因都是因為「憋尿」，男性則多與性傳染病有關，這是因為男、女生理結構的不同所致。 因為女性的尿道只有 4 公分，尿道口也通常都會有細菌存在，這些細菌會經由尿道逆行去尋找尿液裡所含的營養成分，而在憋尿的情形下，細菌就會在膀胱內大量繁殖，導致尿道發炎。
當出現解尿疼痛、頻尿，或尿急感時，就有可能是下泌尿道感染，如尿道炎；但同時有出現發燒、顫抖、下背痛、噁心嘔吐或腹瀉等情形時，就可能是上泌尿道感染，如急性腎盂腎炎、急性細菌性腎炎等，此時請盡快至泌尿科或是感染科求治，以免引發更嚴重的炎症反應。
因為尿液是腎臟代謝出的人體廢物，出現尿道感染時也會影響到腎臟，使腎臟遭受損害。而女性更加要注意，因為反覆性尿道發炎，有可能會合併陰道炎，進而影響到骨盆腔發炎及沾黏，或是輸卵管阻塞的情形，提高了不孕的機率。
避免泌尿道感染 不憋尿、多喝水是重點
避免泌尿道感染的首要任務就是改掉憋尿習慣，並且需多喝水，因為飲水量的不足會導致尿量減少，同時也讓尿中的廢物及毒素增加，養成易發炎的環境。建議每天要喝足量的水，飲水量算法是自己的體重乘以 30， 這是最基本的。
當有強烈尿意感時，就應該去上廁所，如果憋尿持續 60 分鐘以上，尿道就被感染了。 另外，如廁時要把尿液尿乾淨，且解尿完畢後的擦拭，需用衛生紙從尿道口往後，禁止來回擦拭。內褲最好選穿棉質材質，並且在生理期間要勤換衛生用品，以上都是有助降低泌尿道發炎的日常好習慣。
整理 / 賴以玲 圖 / 楊紹楚
延伸閱讀：
夏天反而感冒了？流鼻水、咽喉痛、頭昏、頭痛跟著來 4招提防「熱感冒」
憋尿、久坐都會傷膀胱！泌尿科醫師教 4 招打造膀胱好健康
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 夏天是泌尿道感染好發季節！女性常因「憋尿」導致 忍尿超過 60 分鐘就可能感染