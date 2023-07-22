《全能歌手》首集淘汰12位「一堆人哭著回家」！胡瓜：真的好殘忍
全新歌唱選秀節目《全能歌手》由綜藝天王胡瓜獨挑大樑主持，將在7月22日周六晚間8點進行全球首播，將以演唱會形式的比賽，帶給觀眾全新的視覺體驗，再經過全台近2千名歌手的海選，最終24位選手進棚比賽，結果首集就出現戰況膠著的局面，眼看不少哭著回家的選手，讓胡瓜直呼：「真的好殘忍。」
記者詹鎰睿/綜合報導
首集主題「榮辱與共淘汰賽」隨機將選手2人1組，一共12組選手進行演唱，最終殘酷的淘汰6組選手。胡瓜則說，選手壓力之大，一進棚就讓他聞到煙硝味，私下較勁一定有，但看到下一代至少有一個展現自己的舞台，讓他將近40年的主持生涯很有意義。
胡瓜更形容第一集真的殘忍又壓力爆棚，每位都表現得很好，評審老師薛忠銘、周蕙、阿沁、梁一貞以及周定緯，也都是心淌著血在挑選留下來的組別，當然比賽有輸有贏。
而在12組選手中，已故藝人高凌風之女葛宸羽與鋼琴家教之絃，2人是曾在女團選秀節目中冠軍出道的老戰友，此次參賽是為了透過比賽來證明自己的能力和價值，在這場比賽中，她們將用《玫瑰少年》進行唱跳表演。
選秀節目經驗豐富的張靚靚與台北城市科大流行音系的邱子耘，2人則選唱擅長的唱跳歌曲《怪美的》來向心中的女神蔡依林致敬。最後胡瓜爆料，其實當天哭著回家的人很多，「這都是成長，也希望首集台上曝光的選手有唱片公司看到，可以讓他們出道也是圓夢的好機會。」