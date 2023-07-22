小學老師變身女富豪！大馬「粉紅女郎」擁17別墅、20豪車、小鮮肉
有「粉紅女郎」之稱的馬來西亞女富豪奧絲曼（Hasmiza Othman）因為熱愛在網上炫富，以及與年輕小鮮肉結婚而廣為人知，也讓她富可敵國的財富受到矚目。大馬各界對於奧絲曼致富過程各有說法，像是靠著政治關係上位，或是積極拉攏商界人脈等等。不過，這位經常曬鑽戒、金飾、名牌精品，看上去頗有土豪風格的有錢富婆，其實學生時代書念得很不錯，曾在小學任教長達12年，她從小學老師變身成為女富豪的故事相當傳奇。
國際中心謝佩蓁／綜合報導
現年51歲的奧絲曼出生在馬來西亞吉蘭丹州馬樟縣，8歲時父親就過世，讓她提早學會了獨立，為了幫家裡賺錢，她從小就展現作生意的天份，上學時會向同學兜售便當賺取零用錢。進入大學後，她除了四處打工，也會跟老師和同學銷售產品，對於賺錢相當積極。
她從位於檳城的馬來西亞理科大學（USM）教育系畢業後，進入小學成為一名教師，收入穩定。在擔任教師12年後，毅然辭去教職，進入培訓單位、投入美容工作。之後，她貸款10萬令吉（約66萬台幣）創立了維達（Vida）美容，展開創業人生的新篇章。
一開始，維達美容的營運並不順利。奧絲曼在初期將一半資金投入到廣告上，造成公司的負擔過重，差一點就要倒閉，所幸這些投放在電視台及電台的廣告，陸續產生效果，也讓她的生意好轉，一路走到現在，建立龐大的美容王國。現在的奧絲曼擁有17棟別墅、20輛名車，是馬來西亞公認的傳奇女富豪！
不過，看起來順風順水的奧絲曼並非沒有挫折，她與首任丈夫生下的兩個孩子在10年前一場大火中過世，成為她永難忘懷的傷痛往事。她曾在一支影片中緬懷已逝的孩子，「沒有了他們，是我這輩子最痛苦的事。」