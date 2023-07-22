勞動部青年職涯中心 台南火車站前新據點落成喬遷啟用

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陳明仁表示，目前15-29歲青年失業率為7.97%，希望透過YS能盡早幫年輕人探索及釐清職涯方向，有效降低青年失業率。他強調青年是社會創新的力量，歡迎青年朋友多善用YS資源，為就業找出路，也為未來打拼。YS的成立就是希望能幫助年輕人突破困境，做好職涯服務、就業輔導與技能發展三大面向，同時協助青年釐清職涯方向，透過專屬諮詢師的陪伴與產業達人的引導，量身打造個人化與專業化的職涯規劃服務，並透過職涯山海線計畫，巡迴走入校園，舉辦職涯相關活動與駐點服務，讓學子即時掌握職場變化與產業趨勢，讓青年從畢業到工作前，就成為企業想要的人才。YS的成立旨在幫助年輕人探索職涯方向、提供就業輔導和技能發展，以協助他們更順利地進入職場。
陳明仁指出，因應畢業季來臨，勞動部投資青年就業方案第二期，整合政府11個部會資源，提供青年朋友多元化的就業服務，包括「初次尋職青年穩定就業計畫」，發給尋職津貼及就業獎勵金合計最高4萬5千元；「產業新尖兵計畫」則提供青年以培訓5+2重點產業技能，不僅學費補助還有學習獎勵金可領；還有鼓勵重點產業廠商提早入校儲備新血的「大專青年預聘計畫」等，都是希望能讓年輕人盡速接軌職場的方案，歡迎多加運用。
勞動力發展署長蔡孟良表示，雲嘉南YS於111年服務約1萬5千名青年，提供包括職涯探索、職業適性測驗、履歷健檢、模擬面試、企業參訪、名人講座、小團體工作坊、職訓諮詢與就業媒合等多面向服務內容，另也設置VR職務體驗設施及AR生涯探索遊戲，讓青年朋友有不同的創新職涯體驗。
根據勞動部111年度「薪資行情及大專生就業導航」數據分析顯示，大學畢業生平均需花3個月才能找到工作，所以協助青年縮短尋職期是YS相當重要的任務，YS透過職涯山海線將職涯推廣到各地區外，已連續3年辦理「一級玩家職場登入計畫」，透過畢業前的團體課程，從職涯探索、諮詢輔導、企業教練、職場關鍵5力的課程規劃及就業媒合，協助轄區大專畢業生做好就業前準備以縮短尋職時間。