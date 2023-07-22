籃球／「魔獸」霍華德逼迫男網友3P遭起訴　下季返台機率低

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Harper與Howard於2021年5月在Instagram 上認識，雙方開始進行聊天，但聊天內容相當露骨，Howard還一度詢問是否想要進行3P，但遭到拒絕。
2021年7月19日Howard邀請Harper到自己位於喬治亞州的別墅作客，兩人聊天聊的火熱，聊了約40分鐘後，Harper被帶到Howard的床上親熱，數分鐘後一名男扮女裝自稱「Kitty」的男子進入別墅，立馬與Howard發生性行為，並強迫Harper加入3P，甚至強迫口交，事後Harper本打算乘坐UBER離開現場，卻被Howard阻止，並強行讓他搭上Kitty的車離開。
事件發生後Harper認為自身遭到極大的羞辱，因此憤而提告，但到目前為止都還只有Harper的單方面陳述，Howard至今仍未出面說明。
事情爆發以後，網路上的許多球迷認為並不感到意外，但仍有一部分球迷認為這只是Harper的單方面陳述，並不能代表什麼。
2019年時Howard就曾捲入一起關於男同志的事件，當時一名名叫Masin Elijie的男同志便曾宣稱自己與Howard正在交往，且Howard要求其簽訂一份保密協議並收取封口費，後來Howard在節目上否認了指控，並宣稱自己與多名女性育有5名子女，並非是同性戀。