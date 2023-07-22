就愛小鮮肉！泰國62歲富婆兩年換14任丈夫 參選曼谷市長散盡家財
泰國62歲女企業家李娜章（Leena Jungjanya）過去曾是一名律師，白手起家成立化妝品企業後迅速發跡致富，並且活躍於社交場合，成為當地知名的社交名媛。李娜章除了是富婆，對於政治也相當感興趣，曾三次參選曼谷市長，最後都鎩羽而歸。不過，若要說李娜章最出名的，莫過於她驚人的婚姻紀錄！她曾在兩年內換了14任丈夫，甚至上電視「徵求丈夫」，也曾在直播秀吃鮮肉男演員豆腐，惹出風波。
國際中心謝佩蓁／綜合報導
李娜章愛年輕男人早就不是新聞，她從不避談自己「就是愛小鮮肉」。過去曾在電視上徵求第9任丈夫，開出的條件極為嚴苛，包括「25歲以下、身高超過180公分、體重70公斤以下、要有6塊腹肌」，吸引5萬多人報名參加。李娜章聲稱，自己可以在男人身上砸1億泰銖（約8300萬台幣）不手軟，因為她最會賺錢的時期，每天都能賺百萬泰銖以上，錢對她來說，根本不是問題。
不過再多的金錢及鮮肉，似乎都滿足不了李娜章。她在2019年換了第14任老公，也是一名鮮肉歌手，原本兩人感情很好，但不久後李娜章宣稱男方偷走賓士車，兩人最後不歡而散，之後就沒再傳出她徵婚的消息。
疫情期間，李娜章曾接受電視台訪問，談到自己的財務狀況，她坦言和過去差很大。2014年，她投資的電視台倒閉；另外，為了一圓政治夢，她也砸大錢參選曼谷市長，疫情爆發後房市爆跌，對她更是大傷。她在受訪時感嘆，雖然結婚多次，但每個男人愛的都是她的錢，讓她感到相當沮喪。
去年9月，李娜章再次因為小鮮肉登上媒體版面，這次是因為她對男演員吃豆腐。當時她主持一場直播秀，泰國知名偶像男星Yoon受邀參加，過程中，李娜章數次對Yoon掀衣、聞腋下，大尺度行徑讓節目因此嗨翻天，但Yoon的粉絲大為不滿，Yoon也因受到驚嚇，事後休養了一段時間。
這位年逾60的花甲老婦，人老心不老，即使在商場、情場都暫時受挫，但憑著炒作話題的高超能力，讓她站穩泰國一線網紅的地位，沒有小鮮肉陪伴又何妨！