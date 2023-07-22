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與侯互尬？嘉義旅外後援會成立　賴清德：我是挺嘉義的「家己人」

▲賴清德出席全國嘉義旅外鄉親信賴台灣後援會成立大會。（圖／陳佩君攝，2023.07.22）
▲賴清德出席全國嘉義旅外鄉親信賴台灣後援會成立大會。（圖／陳佩君攝，2023.07.22）

記者陳佩君／新北報導

民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜的新北嘉義同鄉會在今（22）日分別在新莊和樹林舉行成立大會，互別苗頭、引發關注。民進黨總統參選人賴清德下午出席全國嘉義旅外鄉親信賴台灣後援會成立大會時表示，他雖然不是在嘉義出生，戶籍不在嘉義、也不住在嘉義，但他是支持嘉義的「家己人」。

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全國嘉義旅外鄉親信賴台灣後援會下午在新莊典華舉辦成立大會，包含全國嘉義旅外鄉親信賴台灣後援會總會長黃榮發、全國嘉義旅外鄉親信賴台灣後援會理事長劉德宗、嘉義縣長翁章梁、嘉義立委蔡易餘、王美惠、行政院副院長鄭文燦及北市立委吳思瑤、新北立委吳秉叡、羅致政、新北立委參選人吳崢、何博文、曾柏瑜等人均到場，吸引2000名鄉親到場力挺，展現團結氣勢。

賴清德致詞時表示，看到嘉義鄉親大爆場，這樣的士氣「一級棒」 熱情滿滿，感謝在總統府資政張俊雄見證下，成立全國嘉義旅外鄉親信賴台灣後援會。

賴清德高呼，這次選舉關係到台灣前途、民主制度是否延續、甚至影響到印太地區發展，而嘉義鄉親很早跳脫地方觀念，面對大是大非時，一定會為了台灣打拼、支持本土政權，呼籲全力支持賴清德、支持本土路線；此話一出現場熱絡，台下鄉親熱情回應。

「我是支持嘉義的家己人！」賴清德提到，他雖然不是在嘉義出生，戶籍不在嘉義、也不住在嘉義，但擔任台南市長時與鄰居嘉義合作，擔任行政院長時也相當關心嘉義，包含城鄉發展問題、治水問題等，他相當挺嘉義，「大家要對民進黨執政有信心，自己人挺自己人！」　

賴清德指出，他會延續總統蔡英文四項堅持，用四項堅持捍衛民主自由、憲政體系，且維持台灣現狀；此外，他會用四大支柱，向國際表達支持民主和平決心，未來他會繼續打拼，而這場選舉就是民主、專制之爭，如菲律賓、韓國過去親中，但現在都已改變，這樣情況下，明年選舉是要選擇走向民主，或回到專制的方向，呼籲鄉親團結合作、往民主道路繼續走，「支持賴清德在民主路上繼續發展」。

另外，侯友宜上午也有嘉義同鄉會成立，新北市嘉義同鄉會理事長劉德宗會前受訪表示，5月17日就已號召全國各縣市同鄉會理事長等幹部，到民進黨中央替賴清德加油，而全國嘉義鄉親旅居在外大概有百萬人，今天活動全國嘉義同鄉會現任理事長都在這裡，也接受賴清德授旗，讓他們回地方成立後援會，「嘉義人是台灣人，所以挺台灣人」。

▲賴清德出席全國嘉義旅外鄉親信賴台灣後援會成立大會。（圖／陳佩君攝，2023.07.22）
▲賴清德出席全國嘉義旅外鄉親信賴台灣後援會成立大會。（圖／陳佩君攝，2023.07.22）
▲蔡易餘出席全國嘉義旅外鄉親信賴台灣後援會成立大會。（圖／陳佩君攝，2023.07.22）
▲蔡易餘出席全國嘉義旅外鄉親信賴台灣後援會成立大會。（圖／陳佩君攝，2023.07.22）
▲王美惠出席全國嘉義旅外鄉親信賴台灣後援會成立大會。（圖／陳佩君攝，2023.07.22）
▲王美惠出席全國嘉義旅外鄉親信賴台灣後援會成立大會。（圖／陳佩君攝，2023.07.22）


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