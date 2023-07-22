與侯互尬？嘉義旅外後援會成立　賴清德：我是挺嘉義的「家己人」

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賴清德致詞時表示，看到嘉義鄉親大爆場，這樣的士氣「一級棒」 熱情滿滿，感謝在總統府資政張俊雄見證下，成立全國嘉義旅外鄉親信賴台灣後援會。
賴清德高呼，這次選舉關係到台灣前途、民主制度是否延續、甚至影響到印太地區發展，而嘉義鄉親很早跳脫地方觀念，面對大是大非時，一定會為了台灣打拼、支持本土政權，呼籲全力支持賴清德、支持本土路線；此話一出現場熱絡，台下鄉親熱情回應。
「我是支持嘉義的家己人！」賴清德提到，他雖然不是在嘉義出生，戶籍不在嘉義、也不住在嘉義，但擔任台南市長時與鄰居嘉義合作，擔任行政院長時也相當關心嘉義，包含城鄉發展問題、治水問題等，他相當挺嘉義，「大家要對民進黨執政有信心，自己人挺自己人！」
賴清德指出，他會延續總統蔡英文四項堅持，用四項堅持捍衛民主自由、憲政體系，且維持台灣現狀；此外，他會用四大支柱，向國際表達支持民主和平決心，未來他會繼續打拼，而這場選舉就是民主、專制之爭，如菲律賓、韓國過去親中，但現在都已改變，這樣情況下，明年選舉是要選擇走向民主，或回到專制的方向，呼籲鄉親團結合作、往民主道路繼續走，「支持賴清德在民主路上繼續發展」。
另外，侯友宜上午也有嘉義同鄉會成立，新北市嘉義同鄉會理事長劉德宗會前受訪表示，5月17日就已號召全國各縣市同鄉會理事長等幹部，到民進黨中央替賴清德加油，而全國嘉義鄉親旅居在外大概有百萬人，今天活動全國嘉義同鄉會現任理事長都在這裡，也接受賴清德授旗，讓他們回地方成立後援會，「嘉義人是台灣人，所以挺台灣人」。