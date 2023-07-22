國中屁孩不守規矩！日本麥當勞禁止「全校學生」進入 眾全叫好
日本神奈川縣相模原市田名麥當勞門市，日前貼出告示禁止鄰近的市立田名國中全體學生入內消費，告示被網友拍下分享到推特後，引發熱烈討論。日本網友大多贊同麥當勞的做法，而該中學的副校長也出面說明，為何田名國中的學生被麥當勞列為拒絕往來戶。
記者倪浩軒/綜合報導
根據日本媒體報導，該麥當勞門市其實在今年1月就已經貼出禁止田名國中學生入內的告示，只是前天被網友分享到推特後，再度掀起外界關注，日本記者也因此詢問了麥當勞公關以及該校副校長的說法。
副校長表示，去年就曾收到店家通知說有學生在店裡吵鬧，學校也曾派人到現場調解，事情也有引起派出所員警的注意。學校知道麥當勞禁止學生入內的規定，會呼籲學生們遵守店家的規則。對於學生具體是如何不遵守規則，副校長則不願多談，因為擔心學生的身份曝光。不過告示上稱學生的不當行為讓店員感受到人身危險，副校長則持保留態度，認為事情沒有那麼嚴重，但也補充表示，覺得受到危險是主觀感受，不確定店員是否有那種感覺。
而日本麥當勞公關則表示，向該門市與當地派出所了解事態後，已經修改了告示的內容，主要是學生的行為給其他顧客和員工帶來困擾，但麥當勞也沒有詳細說明具體違規行為是什麼。據網友表示，是因為許多學生在店內大聲吵鬧，且多次沒有點餐就逕自帶便當入內佔位用餐，這才引起店家的不滿。