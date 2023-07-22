自由車／長榮特調好甜！台灣一哥馮俊凱與空姐老婆甜蜜故事(多圖)
台灣自由車一哥馮俊凱步入人生新階段！今(22日)在台中舉辦婚宴，現場宛如自由車界的全明星運動會，包括國手蕭美玉、康世峰、盧紹軒、蘇宇銘、劉書銘和陳建良等名將都參與，替阿凱獻上最真誠的祝福。
記者廖聿偉/台中報導
馮俊凱的老婆歐陽真如是長榮空姐，兩人相愛的過程也很浪漫，喜歡騎車的歐陽真如追蹤了馮俊凱IG，兩人認識、見面後墜入愛河；阿凱最喜歡在飛機上，喝老婆準備的「長榮特調」，兩人互動甜蜜，感情超好。
結束歐洲一級車隊的選手生涯，馮俊凱本季轉戰日本宇都宮閃電車隊，開啟全新人生，同時也步入婚姻生活。阿凱說，「很感謝老婆的體諒，我為了比賽四處征戰，都是她在籌備婚禮，任勞任怨，內心很感動。」
婚禮上精心準備許多活動，包括「誰最了解阿凱的趣味問答」，結果經紀人李照圓果然是專業「阿凱系」，10個問題全部答對，獲得全場最高分，拿下冠軍。
另外，平常形象酷帥地馮俊凱，還在婚禮上和老婆獻唱經典名曲《愛情限時批》，讓所有人看到不一樣的馮俊凱。
身為多年隊友、學弟，國家隊車手盧紹軒日前還幫忙馮俊凱求婚，並錄製影片。盧紹軒笑說，「很替凱哥開心，希望他們幸福長久，永浴愛河。」中華隊教練陳建良則擔任婚禮小遊戲嘉賓，他不負重望拿出昔日「登山王」的實力，一舉奪冠。