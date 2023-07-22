吉隆坡音樂節臨時取消！英國樂隊男成員在舞台上接吻激怒大馬當局
吉隆坡「Good Vibes Festival」音樂節在昨（21）日拉開序幕，本來預計一連表演3天，但今日音樂節遭到政府喊停，剩餘表演全數取消，理由是英國樂隊「The 1975」昨日在舞台上，主唱希利（Matty Healy）批評了馬來西亞政府對於LGBT社群的態度與法律，接著與樂團的另位男性成員接吻。「The 1975」的演出在當時就遭到中止，而馬來西亞通訊部長法齊爾（Fahmi Fadzil）今日決定取消「Good Vibes Festival」的全數剩餘演出，並稱政府「絕不姑息挑戰、藐視和違反馬來西亞法律的人士」。
記者倪浩軒/綜合報導
今年是「Good Vibes Festival」音樂節10週年，共計有42支藝人團隊參與演出，不料由於英國樂隊「The 1975」的意外之舉，導致整個音樂節剩餘活動遭到取消。法齊爾表示，了解取消的決定會對已經購票的觀眾造成影響，政府將敦促主辦方提出賠償辦法。法齊爾重申支持創意產業發展和言論自由，但是，「不要觸及到社會敏感，尤其是違反本地文化的禮儀和價值觀」。
根據《路透社》報導，人權組織警告，馬來西亞對於LGBT社群的不容忍現象日益嚴重，在穆斯林占多數的馬來西亞，將同性戀視為一種犯罪行為。
另外，這不是英國樂隊「The 1975」第一次因為聲援LGBT引發風波，「The 1975」在2019年於阿拉伯聯合大公國演出時，也曾因為親吻男性歌迷而被批評。主唱希利昨日在舞台上表示，「自己犯了一個錯誤」，決定來吉隆坡演出之前，沒有對此進行調查。希利說曾考慮退出音樂節，但不想讓粉絲失望。而在親吻樂團成員導致表演中斷後，希利下台前透露自己被告知樂隊已經被禁止進入馬來西亞。
「Good Vibes Festival」音樂節的主辦方表示，「The 1975」的經紀人承諾樂隊會遵守演出守則，「但遺憾的是，這個保證並沒有兌現」。馬來西亞變裝皇后表演者羅斯（Carmen Rose）批評希利，稱他的行為只會讓大馬當地的酷兒社群處境更艱難。「The 1975」接下來預計要前往印尼雅加達進行表演，而雅加達也是對於LGBT相對並不友善的地區，目前還不確定「The 1975」的行程會否生變。
馬來西亞即將舉行地方大選，反對黨長期指責總理安華領導的聯合政府在保護穆斯林權利方面做得不夠，安華本月已多次表示，政府會維護伊斯蘭教原則，不會承認LGBT的權利，試圖安撫保守派選民。