網路詐騙日益猖獗　潘孟安也遭冒名盜用籲大家檢舉

網路詐騙猖獗，許多名人也都遭盜用詐財，就連前屏東縣長潘孟安也遭盜用，他今（22）日在臉書發文警示大家，Line照片中的人確實是他，但卻是帳號遭冒用的假冒潘孟安。
記者莊全成／屏東報導
潘孟安強調，現今社會虛假信息層出不窮，盜圖變臉、虛擬身份等手法層出不窮，他自己最近也深受其害，個人帳戶遭到冒用，儘管不斷檢舉，假冒的潘孟安仍在不斷出現，對於熟悉他的朋友而言，他是一個簡樸坦誠的人，為了公眾事務不惜拼盡全力，但在私底下他卻是保持低調的人，從不輕易打擾朋友，一碗滷肉飯已足夠。多年來，他專心致志於政治工作，從不涉足投資或借貸等事務。因此，若出現任何「怪怪的」潘孟安，潘孟安呼籲大家勇於檢舉。
近日出現多起冒用潘孟安名字及照片的詐騙行為，透過假借名義，吸引受害人投資股票、虛擬通貨、期貨、不動產等方式，進行假投資詐騙活動。面對此情況，屏東縣長周春米已指示警方積極介入調查，並呼籲民眾切勿輕信此類詐騙行為。
屏東警方表示，近期也出現多起冒用名人或投資專家名義的詐騙事件，透過邀請民眾加入不明社群、群組進行投資股票、虛擬貨幣、外匯或不動產等假投資詐騙活動。再次強調民眾切勿輕信這些信息，若有懷疑，隨時撥打165或110向警方求證及報案，專人將提供協助。