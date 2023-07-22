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代謝症候族群遽增！　「1微創手術」治療防惡性疾病風險

代謝症候族群遽增！　「1微創手術」治療防惡性疾病風險
代謝症候族群遽增！　「1微創手術」治療防惡性疾病風險

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】肥胖不只是慢性病，更是許多癌症、心血管疾病的肇因之一，依據世界肥胖聯盟估計，2035年全球肥胖人口數將達到19億人，相當每4人就有1人肥胖；醫院為此特別整合資源與團隊正式成立醫學減重中心，以醫療介入幫助無法靠飲食與運動成功減重的代謝症候群族群。

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小心長期過胖　增加疾病風險

根據衛福部標準，18歲以上民眾BMI分類大於或等於27即屬肥胖，肥胖幾乎是所有慢性病的危險因子，2020年台灣十大死因之中，近8成都與肥胖有關，長期肥胖易致高血壓、糖尿病、脂肪肝、心血管疾病，過胖更增加近6成乳癌風險，還會導致如呼吸睡眠中止症、膽結石併發症。

造成肥胖的原因多元，除了不良的飲食與生活習慣，心理因素、肥胖基因遺傳、用藥副作用也是原因，內分泌、新陳代謝等自體疾病如甲狀腺、腦下腺、腎上腺、卵巢問題都可能導致肥胖。

以達文西機械手臂　執行微創減重手術

羅東博愛醫院院長王文斌表示，接觸不少無法靠飲食、運動成功減重的肥胖者，透過基隆長庚醫院減重外科王致遠醫師駐診，以醫學角度將微創減重手術納入減重選項，為25例肥胖病人進行減重手術，其中3例更以達文西機械手臂執行微創減重手術。

減重手術如胃繞道、胃縮小、胃隔間手術，旨在幫助肥胖病人恢復正常血糖、血脂、血壓等身體數值，降低罹患其他惡性疾病的風險，微創減重手術則更能加快病人復原速度。以科學研究和臨床實踐，找出每位病人肥胖的狀況和原因，給予最適合的體重控制解方，並提供營養、運動、藥物、心理支持以及醫美和手術的介入，為病人改善肥胖與代謝異常問題，重新找回健康的生活方式、遠離疾病。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58564

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