杜蘇芮颱風路徑「直衝北台灣」！下週二海陸警齊發 降雨熱區出爐
杜蘇芮颱風生成後，路徑在大趨勢上不斷往北偏移，中央氣象局預報員林定宜說明，颱風最新動態顯示，它將會持續往西北移動，下週二（7月25日）有機會發布海上和陸上警報，並在下週三和下週四（7月26日至7月27日）最接近台灣，屆時杜蘇芮強度可能會來到中颱上限，颱風中心可能抵達台灣北部登陸，主要降雨熱區落在中部以北和東半部，實際情況明後天會更明朗，請民眾特別留意，並提前做足防颱準備。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員林定宜指出，杜蘇芮颱風下週一（7月24日）會增強為中颱、下週二達到中颱上限，由於越來越靠近台灣，以目前路徑上來看，氣象局會在下週二早上發布海上警報、晚上發布陸上警報；且相較於今（22）日早上杜蘇芮颱風是往宜花前進，下午路徑又再往北偏移，下週三和下週四最接近台灣時，可能衝擊大台北、基隆北海岸等地。
林定宜表示，杜蘇芮颱風的路徑還有一些修改的可能，氣象局是綜合歐洲模式偏南、美國模式偏北等各國的預測後，才設定出現在這條路徑，未來兩天，杜蘇芮颱風從輕颱轉為中颱的過程中路線會更明朗，關鍵在「太平洋高壓」強弱，大幅度左右台灣下週天氣。
林定宜補充，杜蘇芮颱風將在下週三和下週四，讓中部以北、東北部及東部出現較大規模的雨勢，其它地區整天也都會有局部短暫陣雨，在颱風下週二開始影響前，全台仍是較炎熱的天氣，高溫普遍有攝氏32至35度，午後對流發展旺盛，西半部和山區要小心大雨發生。