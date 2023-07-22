杜蘇芮颱風直逼強颱！各國「最新路徑」預測曝　侵台機率不斷提高

杜蘇芮颱風路徑「直衝北台灣」！下週二海陸警齊發　降雨熱區出爐

▲受到杜蘇芮颱風影響，台灣下週天氣變數大，尤其下週三和下週四雨勢最大，民眾請特別留意。（圖／NOWnews資料照片）
▲受到杜蘇芮颱風影響，台灣下週天氣變數大，尤其下週三和下週四雨勢最大，民眾請特別留意。（圖／NOWnews資料照片）

記者張志浩/綜合報導

杜蘇芮颱風生成後，路徑在大趨勢上不斷往北偏移，中央氣象局預報員林定宜說明，颱風最新動態顯示，它將會持續往西北移動，下週二（7月25日）有機會發布海上和陸上警報，並在下週三和下週四（7月26日至7月27日）最接近台灣，屆時杜蘇芮強度可能會來到中颱上限，颱風中心可能抵達台灣北部登陸，主要降雨熱區落在中部以北和東半部，實際情況明後天會更明朗，請民眾特別留意，並提前做足防颱準備。

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氣象局預報員林定宜指出，杜蘇芮颱風下週一（7月24日）會增強為中颱、下週二達到中颱上限，由於越來越靠近台灣，以目前路徑上來看，氣象局會在下週二早上發布海上警報、晚上發布陸上警報；且相較於今（22）日早上杜蘇芮颱風是往宜花前進，下午路徑又再往北偏移，下週三和下週四最接近台灣時，可能衝擊大台北、基隆北海岸等地。

▲杜蘇芮颱風最新路徑預測上，會持續往西北移動，下週三和下週四最靠近台灣，颱風中心可能抵達台灣北部登陸。（圖／中央氣象局提供）
▲杜蘇芮颱風最新路徑預測上，會持續往西北移動，下週三和下週四最靠近台灣，颱風中心可能抵達台灣北部登陸。（圖／中央氣象局提供）
林定宜表示，杜蘇芮颱風的路徑還有一些修改的可能，氣象局是綜合歐洲模式偏南、美國模式偏北等各國的預測後，才設定出現在這條路徑，未來兩天，杜蘇芮颱風從輕颱轉為中颱的過程中路線會更明朗，關鍵在「太平洋高壓」強弱，大幅度左右台灣下週天氣。

林定宜補充，杜蘇芮颱風將在下週三和下週四，讓中部以北、東北部及東部出現較大規模的雨勢，其它地區整天也都會有局部短暫陣雨，在颱風下週二開始影響前，全台仍是較炎熱的天氣，高溫普遍有攝氏32至35度，午後對流發展旺盛，西半部和山區要小心大雨發生。

▲杜蘇芮颱風將在下週三和下週四，讓中部以北、東北部及東部出現較大規模的雨勢，在此之前，主要降雨都是午後雷陣雨。（圖／中央氣象局提供）
▲杜蘇芮颱風將在下週三和下週四，讓中部以北、東北部及東部出現較大規模的雨勢，在此之前，主要降雨都是午後雷陣雨。（圖／中央氣象局提供）

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