台股守穩萬七大關　留意下週FOMC、科技龍頭財報登場

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PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕表示，受到美股大幅回檔，以及晶圓龍頭大廠法說不如預期影響，二度下修年度營收預期，反映出旺季不旺，且內部評估第三季來自AI的需求成長，仍不能完全彌補當前庫存調整與經濟前景不佳的干擾，預料庫存調整時間將延續至第四季，使得短線盤面出現失望賣壓，但預期下檔萬七有撐，高檔震盪過後仍可偏多看待。
孫傳恕說明，由於目前景氣呈現L型走勢，不少企業基本面也需要時間跟進，要再見到指數快速大漲較為不易，因此資金將聚焦下半年較為明確的成長產業，預料以AI相關供應鏈與內需市場兩大主軸為主，且AI具有個股接力上漲、法人資金買單、外部多方消息不斷等優勢，使得AI族群在盤面表現一枝獨秀，加上晶圓龍頭大廠對於AI前景持正面態度，有利於AI受惠股股價表現。
另外要注意的是，下週國際市場有多項重大事項，孫傳恕指出，包括FOMC會議將登場，以及谷歌、蘋果、Meta、高通、微軟、亞馬遜等重量級龍頭公司都將公布財報數據，除了財報之外，這些大廠高營運高層對於下半年的後市展望，以及產業對AI的應用，更是市場關注焦點，也將左右相關台廠供應鏈的投資情緒與股價表現。
整體而言，孫傳恕認為，在ChatGPT潮流帶動下，包括微軟、谷歌等雲端服務供應商持續CSP加大AI server相關支出，在規格大幅提升之下，有利於HPC、I/O、HBM等相關晶片的需求面，以及散熱等零組件、板卡、系統廠等，目前市場看好2024年伺服器產業受惠於AI發展加速，產業產值有望加速恢復至雙位數年成長好表現。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。