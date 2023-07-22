今日來講股／台積電還沒完全利空出盡？熱門股別過多追逐

台股守穩萬七大關　留意下週FOMC、科技龍頭財報登場

▲專家指出，下週投資人得留意FOMC會議將登場，以及谷歌、蘋果、Meta、高通、微軟、亞馬遜等重量級龍頭公司都將公布財報數據。（圖／NOWnews資料照片）
▲專家指出，下週投資人得留意FOMC會議將登場，以及谷歌、蘋果、Meta、高通、微軟、亞馬遜等重量級龍頭公司都將公布財報數據。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台股風向球、晶圓代工龍頭台積電法說不如預期，使美股重挫，台股昨（21）日周五也開低收低，終場下挫134.19點，跌幅0.78%，指數收在17030.7點，守在萬七大關之上。本週台股週線收黑，下跌253.01點，週線跌幅-1.46%，日均量4160.25億元。專家指出，下週FOMC會議將登場，以及谷歌、蘋果、Meta、高通、微軟、亞馬遜等重量級龍頭公司都將公布財報數據，預期也將左右相關台廠供應鏈的投資情緒與股價表現，投資人需要多加留意。

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受到行情震盪影響，本週三大法人全數變臉，清一色站在賣方，合計賣超568.74億元，外資調節381.57億元，自營商減碼93.03億元，投信賣超94.15億元。

PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕表示，受到美股大幅回檔，以及晶圓龍頭大廠法說不如預期影響，二度下修年度營收預期，反映出旺季不旺，且內部評估第三季來自AI的需求成長，仍不能完全彌補當前庫存調整與經濟前景不佳的干擾，預料庫存調整時間將延續至第四季，使得短線盤面出現失望賣壓，但預期下檔萬七有撐，高檔震盪過後仍可偏多看待。

孫傳恕說明，由於目前景氣呈現L型走勢，不少企業基本面也需要時間跟進，要再見到指數快速大漲較為不易，因此資金將聚焦下半年較為明確的成長產業，預料以AI相關供應鏈與內需市場兩大主軸為主，且AI具有個股接力上漲、法人資金買單、外部多方消息不斷等優勢，使得AI族群在盤面表現一枝獨秀，加上晶圓龍頭大廠對於AI前景持正面態度，有利於AI受惠股股價表現。

另外要注意的是，下週國際市場有多項重大事項，孫傳恕指出，包括FOMC會議將登場，以及谷歌、蘋果、Meta、高通、微軟、亞馬遜等重量級龍頭公司都將公布財報數據，除了財報之外，這些大廠高營運高層對於下半年的後市展望，以及產業對AI的應用，更是市場關注焦點，也將左右相關台廠供應鏈的投資情緒與股價表現。

整體而言，孫傳恕認為，在ChatGPT潮流帶動下，包括微軟、谷歌等雲端服務供應商持續CSP加大AI server相關支出，在規格大幅提升之下，有利於HPC、I/O、HBM等相關晶片的需求面，以及散熱等零組件、板卡、系統廠等，目前市場看好2024年伺服器產業受惠於AI發展加速，產業產值有望加速恢復至雙位數年成長好表現。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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