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炒飯妹現身重機展做飯超夯！圤智雨全程緊盯　親揭林襄退燒原因

▲炒飯妹林彤現身重機展做菜超夯，吸引民眾圍觀。經紀人圤智雨在一旁緊盯，也親自解釋為何覺得林襄退燒的原因。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲炒飯妹林彤現身重機展做菜超夯，吸引民眾圍觀。經紀人圤智雨在一旁緊盯，也親自解釋為何覺得林襄退燒的原因。（圖／記者詹鎰睿攝影）

記者詹鎰睿/台北報導

網紅「炒飯妹」林彤今（22）日受邀參加一年一度的國際重機展。不過，擁有豐富主持經驗的林彤，這次竟然是來做炒飯，引來不少民眾圍觀，經紀人圤智雨在一旁全程緊盯，卯足全力替自家藝人宣傳。事後，圤智雨也向《NOWnews今日新聞》分享，為何覺得啦啦隊林襄退燒的原因。

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平時喜愛露營的林彤，這次一聽到電能機車可以外接電器，感到十分興奮，心動的想要買一台回家，她說，「看個日出或夜衝，接個熱水壺泡咖啡、奶茶，這畫面很完美耶！」結果目前沒有任何對象或追求者的林彤，更在現場開放徵友，希望未來伴侶能陪她一起旅行露營。

▲林彤（右）在大舞台上料理，吸引許多民眾、車友觀看。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲林彤（右）在大舞台上料理，吸引許多民眾、車友觀看。（圖／記者詹鎰睿攝影）
而被問到未來會不會考慮出寫真集？林彤則笑說，可能要回去問媽媽，沒有把她的身材生好，反而全都生到廚藝上面，所幸，爸爸媽媽都很開放，不太會管林彤的尺度。談到近期沸沸揚揚的MeToo事件，林彤則自認很幸運，因為平常都是在展場擔任主持人，比較少有機會與民眾接觸，公司廠商也都很保護她，再加上自己個性比較兇，不太會遇到類似狀況。

由於圤智雨日前發文指出：「林襄好像在退燒了！」引起討論，今日圤智雨也現身解釋，「我說的是審美疲勞。」他認為，MeToo事件蓋過了林襄的新聞，但等到MeToo退燒後，「林襄的刺激感就沒有之前那麼大，就是膩了。」圤智雨也說，林襄過去炒新聞，無論好的壞的都炒過，就算現在要炒新的東西，相對刺激度就沒那麼高。

▲圤智雨解釋，因為審美疲勞關係，才會覺得林襄退燒，觀眾看膩了，並非是工作量多寡的問題。（圖／記者詹鎰睿、鄭孟晃攝影）
▲圤智雨解釋，因為審美疲勞關係，才會覺得林襄退燒，觀眾看膩了，並非是工作量多寡的問題。（圖／記者詹鎰睿、鄭孟晃攝影）
最後，圤智雨也認同啦啦隊是演藝圈非常好的跳板，他指出，球團都有所謂的固定薪資，光在這點就比普通經紀公司好上許多，但還是得考量到環境競爭的問題，「妳要怎麼樣找到飯吃，也是問題，但啦啦隊的曝光量還是很高的。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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