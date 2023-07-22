炒飯妹現身重機展做飯超夯！圤智雨全程緊盯　親揭林襄退燒原因

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而被問到未來會不會考慮出寫真集？林彤則笑說，可能要回去問媽媽，沒有把她的身材生好，反而全都生到廚藝上面，所幸，爸爸媽媽都很開放，不太會管林彤的尺度。談到近期沸沸揚揚的MeToo事件，林彤則自認很幸運，因為平常都是在展場擔任主持人，比較少有機會與民眾接觸，公司廠商也都很保護她，再加上自己個性比較兇，不太會遇到類似狀況。
由於圤智雨日前發文指出：「林襄好像在退燒了！」引起討論，今日圤智雨也現身解釋，「我說的是審美疲勞。」他認為，MeToo事件蓋過了林襄的新聞，但等到MeToo退燒後，「林襄的刺激感就沒有之前那麼大，就是膩了。」圤智雨也說，林襄過去炒新聞，無論好的壞的都炒過，就算現在要炒新的東西，相對刺激度就沒那麼高。
最後，圤智雨也認同啦啦隊是演藝圈非常好的跳板，他指出，球團都有所謂的固定薪資，光在這點就比普通經紀公司好上許多，但還是得考量到環境競爭的問題，「妳要怎麼樣找到飯吃，也是問題，但啦啦隊的曝光量還是很高的。」
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