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拜登打趣稱「我就是AI」！被俄羅斯前總統狠酸「美國大白痴」

▲美國總統拜登（Joe Biden）週五在白宮會見了7家主要的科技公司領導人，強調要提升AI人工智慧技術的安全性與透明度，並在會前演說時開玩笑稱「我就是AI」。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登（Joe Biden）週五在白宮會見了7家主要的科技公司領導人，強調要提升AI人工智慧技術的安全性與透明度，並在會前演說時開玩笑稱「我就是AI」。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）週五在白宮會見了7家主要的科技公司領導人，強調要提升AI人工智慧技術的安全性與透明度。在會前拜登發表了簡短談話，並打趣說「我就是AI」，不過一語卻引來俄羅斯前總統麥德維夫（Dmitry Medvedev）嘲諷，藉歌曲比喻拜登是「美國大白痴（American Idiot）」。

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根據《紐約郵報》報導，拜登在走進記者會現場時，打趣說「我就是AI」，接著又說「如果你們當中有人誤認我是亞伯拉罕·林肯（Abe Lincoln），那就去怪罪AI吧」，一語引來現場一陣哄笑。

然而，俄羅斯前總統麥德維夫顯然不喜歡拜登的幽默感，在推特發文表示，「當你收聽『Green Day』在2004年發行專輯中的同名熱門歌曲時，就會更加明白瞌睡喬（Sleepy Joe，指拜登）說『他是AI』是什麼意思」。麥德維夫口中的那首熱門單曲，顯然就是「美國大白痴」（American Idiot），這是那張專輯的名稱，也是專輯中的第一首歌。

回到會議本身，出席的科技公司包括亞馬遜、微軟、Meta、Google、OpenAI、Anthropic和Inflection，公司領導人承諾允許對其產品進行外部安全測試，並與政府和民間學術界共享有關AI風險的數據。拜登則重申，AI能夠給社會帶來難以置信的機會，但同時也會帶來巨大的風險，呼籲國會通過立法採取更多措施來確保AI技術的安全。

而根據《ABC》報導，在記者會前，有記者拿照片詢問那些科技公司的領導人，是否分得出哪些是真實的，哪些是AI生成的，而拜登似乎聽到這段對話，所以才在進入房間時開口說「我是AI」。不過，拜登經常因為口誤或是令人費解的行為而引發討論，像是上月曾誤稱俄羅斯「輸掉伊拉克戰爭」，在發表槍枝暴力管制演說時高喊「天佑女王」，以及本月中在芬蘭赫爾辛基機場詭異地輕咬女童肩膀，都讓外界十分關注拜登的健康狀況。

▲美國總統拜登訪歐洲行昨天進入尾聲，他在芬蘭赫爾辛基-萬塔國際機場跟美國大使館工作人員及家屬道別時，被拍到用嘴巴輕咬一名女童的肩膀，結果女童扭動身體想閃躲拜登。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登在芬蘭赫爾辛基-萬塔國際機場跟美國大使館工作人員及家屬道別時，被拍到用嘴巴輕咬一名女童的肩膀，結果女童扭動身體想閃躲拜登。（圖／美聯社／達志影像）

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