拜登打趣稱「我就是AI」！被俄羅斯前總統狠酸「美國大白痴」

我是廣告 請繼續往下閱讀
然而，俄羅斯前總統麥德維夫顯然不喜歡拜登的幽默感，在推特發文表示，「當你收聽『Green Day』在2004年發行專輯中的同名熱門歌曲時，就會更加明白瞌睡喬（Sleepy Joe，指拜登）說『他是AI』是什麼意思」。麥德維夫口中的那首熱門單曲，顯然就是「美國大白痴」（American Idiot），這是那張專輯的名稱，也是專輯中的第一首歌。
回到會議本身，出席的科技公司包括亞馬遜、微軟、Meta、Google、OpenAI、Anthropic和Inflection，公司領導人承諾允許對其產品進行外部安全測試，並與政府和民間學術界共享有關AI風險的數據。拜登則重申，AI能夠給社會帶來難以置信的機會，但同時也會帶來巨大的風險，呼籲國會通過立法採取更多措施來確保AI技術的安全。
而根據《ABC》報導，在記者會前，有記者拿照片詢問那些科技公司的領導人，是否分得出哪些是真實的，哪些是AI生成的，而拜登似乎聽到這段對話，所以才在進入房間時開口說「我是AI」。不過，拜登經常因為口誤或是令人費解的行為而引發討論，像是上月曾誤稱俄羅斯「輸掉伊拉克戰爭」，在發表槍枝暴力管制演說時高喊「天佑女王」，以及本月中在芬蘭赫爾辛基機場詭異地輕咬女童肩膀，都讓外界十分關注拜登的健康狀況。