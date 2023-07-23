小籠包摺數愈多愈好吃？鼎泰豐黃金18摺非最頂 點水樓+1摺內幕曝
名聞國際的餐飲品牌「鼎泰豐」，對外宣稱每顆小籠包都有黃金18摺，也就是每顆手工現捏的包子上頭總共會有18個摺子，但是另一家台北名店「點水樓」則宣稱自家的是19摺，竟然硬是多了一摺，而即將於今（23）日開幕的最貴Buffet品牌「饗A Joy」同樣也在自助餐檯上推出現捏的小籠包，還標榜是21摺，難不成摺數愈多就愈是好吃嗎？
記者葉盛耀/綜合報導
記者親自詢問點水樓19摺的原因，原來僅是因為創辦點水樓的南僑集團會長陳飛龍喜歡單數，於是就硬是比鼎泰豐又多了一摺，也因為這一摺，厚度比起鼎泰豐的也略多了一些些。而點水樓的小籠包口味則多達7種，原味之外，還有松露、九層塔、麻辣、翡翠、蟹皇、XO醬等，彩色的小籠包一打開，繽紛色澤總讓眾人驚呼。
其實小籠包若要更正確點來稱呼，應為「小籠湯包」，因為裡頭除了鮮肉之外，通常還加入皮凍，也就因此在蒸熟之後，會帶有湯汁。而為了完整包覆湯汁不讓其洩出，捏的時候就必須有摺子，也方便將之以筷子提起時，會像個燈籠一般。
但小籠湯包摺子愈多真的就愈好吃嗎？點心師傅們之間流傳的規則是，大約在14~21摺為最佳，太多了的話，皮就過厚怕蒸不透、蒸不熟了。也因此「饗A Joy」所推出的小籠包，就標榜追求到「最高」的21摺。看來「饗A Joy」 不但是全台最高位子Buffet，位在101的86樓；也同時是最貴Buffet，創下 4268元天花板高價；如今，這裡的小籠包也將會是最高摺數的了！