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啦啦隊星岑斜槓ShowGirl遭偷拍底褲！女神嚇到：應該快點抓起來

▲啦啦隊女孩星岑斜槓ShowGirl，結果被直擊到遭人偷拍底褲，讓她一聽當場嚇到，「應該快點抓起來！」（圖／星岑提供）
▲啦啦隊女孩星岑斜槓ShowGirl，結果被直擊到遭人偷拍底褲，讓她一聽當場嚇到，「應該快點抓起來！」（圖／星岑提供）

記者詹鎰睿/台北報導

台灣一年一度的「國際重型機車展」於21日開始展出，昨（22）日是活動第2天，現場不僅湧入眾多車友，各大廠商請來的ShowGirl更帶來滿滿人氣。其中，隸屬味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女的成員星岑也以ShowGirl的身分登場，結果當場被記者撞見有人偷拍底褲的狀況，星岑得知後直呼：「應該快點抓起來！」

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參與3、4屆重機展的星岑，在展場上擁有豐富的經驗，除了啦啦隊，她也斜槓ShowGirl、主持、舞者、YouTuber等多重身分，今年也才剛考到人生首張重機駕照，星岑還笑著敲碗廠商贊助她一台重機，個性相當活潑。

▲星岑分享，遇到類似狀況時，她當下是如何解決的方法。（圖／星岑提供）
▲星岑分享，遇到類似狀況時，她當下是如何解決的方法。（圖／星岑提供）
現場面對廣大的車友與粉絲，星岑來者不拒，不僅專業擺出POSE，還一一與大家親切合影。不料，《NOWnews今日新聞》記者恰巧撞見一名高大壯碩、身穿藍色衣服、戴著口罩的中年眼鏡男，趁著星岑趴在重機上露出底褲時，直接在後面蹲下來用手機偷拍，事後露出滿滿笑意，隨後轉身快速離開，消失在人群中。

經過記者告知後，星岑驚呼：「可惡！那應該要跟我講啊，趕快抓他了啊！」面對詢問過去是否常遇到被偷拍的狀況？星岑無奈表示，有時候在展場服裝會比較露一點，部分民眾會聚焦在胸部或是底褲，而她發現時都會主動上前攀談，「拍完了嗎？我想看一下照片。」如果對方不願意，那就代表有問題，當下會立刻要求對方刪除。

▲星岑在IG上抱怨，再度遭人觸碰肩膀的狀況，讓她有些無奈。（圖／星岑提供）
▲星岑在IG上抱怨，再度遭人觸碰肩膀的狀況，讓她有些無奈。（圖／星岑提供）
星岑也分享好幾位夥伴，像是馬妹、軒軒都有遇到被人跟蹤的情況，而自己則是常常在捷運上遇到怪人。沒想到記者離開後，星岑再度碰到不舒服的狀況，並在IG限時動態上寫下：「我說過了…不要隨便觸碰我，我的肩膀不是你想碰就碰，是在哈囉。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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