家庭主婦也能做大夢！韓國家電女王韓京姬的創業之路

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韓京姬在1986年從梨花女子大學法文系畢業，工作一段時間後，在美國加州立大學取得了工商管理碩士學位，之後她陸續在美國的飯店、房地產及貿易公司工作，忙起來時，一天可以工作15個小時，工作效率之高，讓美國同事相當敬佩。1993年她返回韓國，進入韓國教育部擔任公務員，在準備公務員考試的過程中，認識現在的丈夫，兩人交往90天就「閃婚」，婚後生下兩個兒子，夫妻感情很好，在工作上相互扶持。
韓京姬一邊忙於公務員的工作，一邊又要照顧家裡，常常為家務感到煩惱，特別是擦地板讓她相當痛苦。韓國人在家習慣打赤腳，也常常坐臥在地上，因此地板維持乾淨非常重要。傳統上，家庭主婦會跪在地上努力擦拭，韓京姬回憶，「每到週末，家裡都會打掃，雖然老公會幫忙，但是擦地板還是要我跪著擦。」不少韓國的家庭主婦為了把地板擦乾淨，長時間趴在地板上，導致腰酸背痛腳也不舒服。韓京姬在1999年想出了蒸汽清潔機的點子，她認為如此一來就能快速把地板清潔乾淨，直覺告訴她這個產品會有市場。
此後，韓京姬辭去了公職，成立韓榮電氣公司，製造外形像吸塵器，但是又能向地面噴射高溫水蒸汽，再用纖維布擦去地板污垢的機器，可以輕輕鬆鬆把地板擦乾淨，也不會有水漬殘留。韓京姬下定決心要「解放所有的家庭主婦」！
賭下所有身家只為圓夢
創業的困難超乎韓京姬想像，光是產品開發就花了兩年時間，資金卡住，連員工的薪水都常常發不出來，再加上韓國男尊女卑的傳統觀念也讓她很困擾。她曾在申請企業貸款時被行員詢問：「你丈夫是怎麼破產的？」因為對當時的銀行行員來說，一個女人會來申請貸款，一定是因為丈夫信用記錄不好，對他們而言，女人創辦家電企業是天方夜譚。
韓京姬為了解決錢的問題，決定賭下家中的資產，夫妻兩人把房子抵押，接著又抵押了自己父母和公婆的房子，韓京姬表示，「當時我們家賭上一切，婆家和娘家都拿出了所有的錢作為我們的資金，如果沒有成功，全家就只能喝西北風。」會害怕失敗嗎？她告訴自己「大不了從頭再來。」
韓京姬深信蒸汽清潔機一定會獲得韓國家庭主婦的喜愛，可是當她向男性業務員推銷時，發現這些男人根本無法理解產品的優勢，因為他們在家不用擦地板，只有家庭主婦才能理解這個產品好在哪裡。韓京姬決定要直接向女性客群推銷，她在2004年首次讓產品登上電視購物頻道，推出的第一個小時，就賣掉2000台，2005年銷量大幅攀升。
韓京姬在2006年把公司改為自己的名字，並且在中國成立生產基地，大規模量產，隔年進軍美國市場，同樣透過家庭電視購物頻道推銷，首次在美國電視上介紹蒸汽清潔機，產品在6分鐘完售，她也因此在美國爆紅。
韓京姬靠著體貼女性而發跡，也一直把女性的需求放在心底，「我們公司在女性生活領域崛起，要為所有家庭生活問題提供解決方案，希望不論貧富，都能讓大家享受生活的便利。」
崇拜現代集團鄭周永
韓京姬分享成功的秘訣，首先要有勇氣，不只要有創業的點子，更要不畏艱辛付諸實踐；第二，堅持到底的決心和家人的支持；第三，產品必須可以負擔，並且要充滿誠意；最後，產品的品質是關鍵。
韓京姬最佩服的企業家是現代集團的創辦人鄭周永，因為鄭周永能夠擁有創意，面對持續而來的挑戰，並且有著解決問題的想法，「我想成為那樣的企業家」。