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小英挺小音！蔡英文彰化輔選　盼打破家族政治、給吳音寧一個機會

▲蔡英文與吳音寧外型、髮型皆相似，今在彰化輔選行程小英、小音歡喜同框。（圖／吳音寧辦公室提供，2023.07.22）
▲蔡英文與吳音寧外型、髮型皆相似，今在彰化輔選行程小英、小音歡喜同框。（圖／吳音寧辦公室提供，2023.07.22）

記者顏幸如／彰化報導

總統蔡英文今天到彰化，為民進黨北斗鎮長補選候選人江熊一楓站台，也趁機拉抬立委參選人吳音寧聲勢。她全程以台語致詞，對台下長者細述自己兩屆總統任內長照、托育、學費補貼政策的成績，盛讚吳音寧長期投入青農返鄉、翻轉農業做的努力，並指地方上「一個家族做那麼久，大家期待換人做看看、有所改變」，拜託大家給吳音寧和江熊一楓機會。

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蔡英文今（22）日下午到北斗鎮中寮順天宮參拜，由於順天宮從未有總統到來，即使天氣燠熱，廟埕仍坐滿社區老人家賣力搖著扇子，想一睹總統真面目。北斗鎮長補選將於2周後投票，立委黃秀芳致詞時表示，民進黨派出資深的前議員江熊一楓參選，明年初立委選舉，民進黨彰化縣4位參選人都是女性，今天總統蔡英文到北斗輔選。可說是女性撐起半邊天。

本屆民進黨彰化縣3席立委皆是女性，吳音寧將挑戰國民黨現任立委謝衣鳳，謝衣鳳祖父為前省議員謝言信、母親為前立委鄭汝芬、弟弟為現任議長謝典林。

▲蔡英文今參拜北斗中寮順天宮，拉抬鎮長補選候選人江熊一楓、立委參選人聲勢。（圖／吳音寧辦公室提供，2023.07.22）
▲蔡英文參拜北斗中寮順天宮，拉抬鎮長補選候選人江熊一楓、立委參選人聲勢。（圖／吳音寧辦公室提供，2023.07.22）
吳音寧表示，她常到社區關懷據點和老人家共餐、了解需求，在小英上任前，全國社區關懷據點700個，現在已增至1.2萬個，蔡英文總統不僅照顧長輩，也推動農業、經濟和國際安全，台灣有越來越多朋友、國際能見度越來越高。自稱「彰化小音」的她說，自己會延續小英打下的良好基礎，讓政策在地方更發展與推廣。

蔡英文以台語和老人家們溝通，細數自己執政7年多來，因為有來自人民的支持，所有的挑戰才能一關一關過，包括挺過百年大疫、經濟持續成長，才有充足稅收財源，用一年6百億照顧老人家、一年1000億推動0到6歲國家養，以及即將實施的私立大學學費補助、租金補貼，希望讓讀私立大學的孩子，家裡不要為了學費太傷腦筋，也盼出外讀書的孩子，學成後回來家鄉。

蔡英文舉鹿港很多年輕人成功創業、將古鎮變成外地人愛來的地方為例。期盼農業也要一代代傳下去，她稱讚吳音寧在地方投入多年，這幾年越來越多年輕人回來當青農，注入年輕人活力後，未來農業收入可以更好，更多人想來走看地方創生、彰化農業地帶得以翻轉。

蔡英文接著說，好的中央政策需要立委、鎮長在地方帶領。政治需要換人做看看。地方上一個家族做那麼久，大家期待有所改變，拜託大家支持江熊一楓，也拜託明年一月支持吳音寧，給她一個機會。

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