高美館《輕盈的歷程：悍圖25年》13位藝術家展生猛創作能量
高雄市立美術館《輕盈的歷程：悍圖25年》今（22）日正式開幕，展出臺灣重要藝術團體「悍圖社」成員25年來的創作歷程，從政治、經濟與文化，到藝術家自身的心境與人生階段之轉變。以油畫、水彩、複合媒材、雕塑、裝置、攝影、錄像等多元形式展出逾50件作品，呈現其90年代、中期及近期三階段創作在其個體藝術生命的漸進和轉折。
記者陳美嘉／高雄報導
文化部部長史哲代表文化部特別向悍圖社的藝術家們25年來在臺灣藝壇持續耕耘付出表達感謝，亦期許悍圖社藝術家持續引領台灣藝壇風采走向下個25年。
高市府文化局副局長簡美玲提及，悍圖社由一群向心力強卻又各自精彩的藝術家所組成，25年來高雄的文化、風景與地貌變化甚大，正如悍圖社藝術家們經歷歲月歷練而轉變的創作風格，期待這群舉重若輕的悍圖社成員所繪下的美麗風景繼續驚艷大眾。
高美館代理館長林羿妏指出，參與此次展出的藝術家們各自亦都積累相當的資歷與知名度、在藝壇中具有其份量與地位。悍圖社社長陸先銘提及，悍圖社與高雄的淵源深厚，除了有兩名成員來自高雄外，2011年在高美館創作論壇所舉辦的展覽《多情兄：悍圖社》獲選當年十大公辦好展，悍圖社創辦25年來在高雄就辦過7場展覽。
高美館《輕盈的歷程：悍圖25年》展覽自即日起至11月12日於高美館104、105展覽室展出。並將於8月19日下午2時30分舉辦一場藝術微講座「從多情兄到大叔—悍圖社25年與臺灣當代藝術的共振」，更多活動訊息請鎖定高美館網站，以及臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」。