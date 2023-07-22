庾澄慶首登超犀利趴！與他battle狂飆海豚音 崩潰喊：有完沒完
庾澄慶今（22）日擔任「超犀利趴12」的「SUPER STAGE」表演嘉賓之一，他是第一次參與犀利趴活動，庾澄慶在舞台上與吉他手battle，直接飆出海豚音，還開玩笑的對吉他手說：「你有完沒完！」
記者吳雨婕/台北報導
庾澄慶一連帶來〈快樂頌〉、〈老實情歌〉，演唱〈老實情歌〉時，他突然對吉他手說：「我一向很崇拜、羨慕吉他彈得好的人，我雖然沒辦法彈，但我唱得比他彈得好，今天就是我跟我們吉他手的battle之日！」之後還不斷飆出海豚音，吉他手則是更賣力彈奏，讓庾澄慶忍不住說：「你有完沒完啊你！」
沒想到吉他手繼續彈奏，絲毫沒有要放過庾澄慶，好不容易battle結束，讓庾澄慶笑說：「唱到快斷氣。」庾澄慶提到，其實前幾年就受邀參加超犀利趴，但不是遇到疫情攪局，就是碰到工作無法前來，他幽默形容是「緣盡情未了」，如今終於順利站上犀利趴舞台，讓他開心不已。
演唱〈情非得已〉前，庾澄慶表示，時常在歌裡鼓勵大家，其實歌手也是在透過歌曲鼓勵自己，「搖滾你的生活永不延遲」。接著庾澄慶演唱了改編版的〈情非得已〉，不過卻不是整首的版本，他唱到一半時，問觀眾：「習慣嗎？不習慣沒關係，之後有原版的。」