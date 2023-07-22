鼓鼓登超犀利趴也要放閃！甜蜜告白女友大元「我很幸福」
「超犀利趴12」於今（22）日、明（23）日登場，今天首場的「SUPER STAGE」由麋先生、許鈞、鼓鼓呂思緯、EXILE、綠黃色社會、庾澄慶、五月天擔任演嘉賓。鼓鼓更是當場放閃，告白女友大元，「我很幸福」，閃瞎全場觀眾。
記者吳雨婕/台北報導
許鈞以專輯《美夢公司》入圍金曲獎男歌手，首次帶著《美夢公司》專輯來台，也是第一次在台北參與音樂節演出，一連演唱專輯裡的〈美夢公司〉、〈問題〉、〈方法論〉、〈爛情〉、〈杭州，利群，你〉。
許鈞也與白安合唱〈暖光光〉，以及白安的歌曲〈不夠特別的我不要〉，白安在台上驚爆：「其實為了犀利趴，我和許鈞吵了一架，好多天不說話。」原來是因為合唱曲目意見不同導致，白安還問許鈞怎麼都不說話，他說：「我演出時很少講話。」讓白安忍不住吐槽：「他私下話很多。」
鼓鼓今天則是與Marz23合作，他笑說唱到歌曲〈脫掉〉時，原本想「爆裂式脫掉」，但想到之後要怎麼穿回去就很苦惱。鼓鼓也提到，為了準備今年的犀利趴，已經好幾天沒睡了。在唱〈為愛而愛〉時，他告白女友大元：「陪我10年的女朋友，我很幸福。」又對台下喊：「有機會的話，我一定會把最大的幸福分給愛我的你們！」