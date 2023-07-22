李心潔闊別歌壇20年開唱！林依晨攜老公低調力挺 破除婚變謠言
歌手李心潔闊別歌壇20年，今（22）日晚間在台北音樂流行中心開唱，演藝圈眾多好友包含張艾嘉、吳慷仁、邵雨薇都到場，梁詠琪更特別從香港飛到台灣力挺好友。值得一提的是，被傳與老公8年婚變的林依晨，她今也跟老公一起低調現身，2人現場大玩自拍，婚變謠言不攻自破。
記者詹鎰睿/台北報導
現場，張艾嘉與知名製作人B2哥（陳彥銘）一同現身，只見張艾嘉氣色神情非常好，完全看不出年紀，被媒體追問自認回春到幾歲？張艾嘉笑說，「我從來都沒去想過，不想被數字綁死！」另外，張艾嘉也透露未來會有新的作品，正在籌備中，張艾嘉還說，她今天最想聽到〈自由〉。
身為李心潔好友的梁詠琪與許茹芸，今天都戴著口罩低調現身，特別是剛下飛機就殺過來的梁詠琪，她笑說，因為8月有演唱會的關係，才會戴上口罩，保持身體健康，預計聽完後明天就會回到香港繼續演唱會的彩排。
梁詠琪透露，因為這是李心潔人生首場個人演唱會，她們都非常期待好友的表現，也清楚知道李心潔相當用心，準備非常久的時間。許茹芸也表示，她們都有傳遞一些經驗給李心潔，無論事前準備，還是心理層面，「演唱會時間越靠近，緊張越明確」，希望藉由自身方法讓李心潔更加放鬆。
開場前，現場眾星雲集，除了張艾嘉夫婦、梁詠琪、許茹芸，還有吳慷仁、邵雨薇都來到現場，值得一提的是，林依晨夫婦就坐在最前排的搖滾席，雙雙把自己包得緊緊的，低調現身朝聖李心潔的演唱會，但星味十足，還是躲不過大家的眼睛。