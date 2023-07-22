氣候危機警鐘！全球最大永凍土坑塌陷擴大　「地獄之門」加速敞開

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《路透社》報導，兩位探險家利用無人機拍下巴塔蓋卡坑的最新狀況，明顯可以看見巴塔蓋卡坑的塌陷擴大。當地居民兼探險家史特魯奇科夫（Erel Struchkov）表示，能夠感覺到巴塔蓋卡坑正在變大，永凍土研究員尼塔納納耶夫（Nikita Tananayev）則表示，不確定巴塔蓋卡坑擴張的確切速度為何。
塔納納耶夫指出，塌陷的凍土坑或許能夠吸引遊客，但這是全球氣候危機令人擔憂的徵兆，隨著全球暖化，人們將看到越來越多塌陷的凍土坑，且這些凍土坑底下的土地，含有大量有機碳等溫室氣體，隨著永凍土融化，有機碳被釋放到大氣中，又將進一步加劇全球暖化，形成一種惡性循環。
而塌陷的凍土坑對當地居民的生活也成為威脅，地層下陷造成道路彎曲、房屋龜裂、地下管線中斷，近年越演越烈的野火季，也讓西伯利亞遠東的凍土區融化加快。
凍土是指溫度保持在0℃以下，發生凍結現象的土壤或岩層，可分為短時凍土、季節性凍土，以及永凍土。一般只要持續兩年以上的凍土就被稱作永凍土，約佔全球陸地面積的25％。永凍土並非永遠結凍，如果土層吸熱量比散熱量多，凍土就會逐漸融化，導致凍土層出現不穩定，並最終像巴塔蓋卡坑一樣塌陷。
永凍土雖約佔全球陸地面積的25％，但廣泛分佈在高緯度或高海拔地區，和一般人類活動範圍不重疊，人們過去對於凍土也比較不重視。但隨著全球暖化，凍土消融越來越受到關注，如同北極海面融冰一樣，凍土消融既是全球氣溫升高的跡象，同時又會釋放出溫室氣體進一步加劇全球暖化，因此特別受到專家重視。