李心潔合體張震嶽「一藍一紅」亮眼開唱〈自由〉！北流場地都在晃
歌手李心潔今（22）日在台北流行音樂中心舉辦人生第一場個人演唱會《盛開。我的名字叫李心潔 演唱會》，其中更邀請到好友張震嶽合體，一同演唱經典代表作〈自由〉，2人身穿一紅一藍的服裝相當亮眼，結果音樂前奏一下，整個北流都在晃，現場嗨到不行。
記者詹鎰睿/台北報導
唱完〈自由〉後，李心潔和張震嶽似乎有點上氣不接下氣，張震嶽則笑虧，快的跟慢的版本，好像2個不一樣的世界。李心潔則說，張震嶽是他生涯當中最重要的音樂人，因為開場的3首歌，都是張震嶽寫的。
不過李心潔透露，過去張震嶽寫歌都要催好久，結果這次兩三天就交出來，讓她有些驚訝。張震嶽笑說，其實他和李心潔除了音樂之外，兩人幾乎沒有什麼交集，「就像彗星一樣，要等好多年才會有交會」，因此接下來要唱的新歌，名字也以〈新歌彗星〉暫時命名，現場張震嶽更要大家集思廣益幫忙想歌名。
演唱會來到尾聲，李心潔先是唸了一段感人肺腑的心得，並感謝她生命中所遇到的每件事、每個人，都幫助她、陪伴她成長，讓她可以成為更好的自己，除了感謝爸爸媽媽，還特別提到恩師張艾嘉。
講到這裡，李心潔不禁哽咽，接著獻唱〈謝謝你的愛〉，最後李心潔唱到忘我，加碼兩首安可曲〈愛像大海〉、〈裙襬搖搖〉，還親自走下舞台與歌迷們狂歡，為演唱會劃下完美句點。