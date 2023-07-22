台灣產業發展該怎麼走？柯文哲點名「1產業」應著重投入
民眾黨總統候選人柯文哲在個人YT頻道《KP 國是會議》探討台灣經濟問題；柯文哲認為，台灣不是沒有錢，而是沒有把錢花在刀口上，產業都把錢拿去投資房地產、股票等，缺乏創新動能，應多投資創新產業；至於科技發展部分，柯文哲認為政府應聚焦預算，若是包山包海，做什麼都不會成功。
記者陳苾暐／綜合報導
柯文哲說，針對產業面，台灣並沒有把錢花在對的方向，都跑到房地產、股票等非製造業上，炒房地產只會讓房價越來越貴，總有一天會泡沫化。他認為，錢應該移往創新產業，或是工廠、企業併購等，才能創造永續產業；像是以色列人口僅900萬，但是新創公司數量及創投金額都比台灣還高，創新能量強好幾倍，建議資本應該從房地產、股市移往創新產業。
台灣的科技預算面，柯文哲表示，算除了整體產業「數字」不夠，過於分散也是一個大問題；總統蔡英文在2020年時提出「聚焦六大產業」，包括資訊數位產業、資安卓越產業、台灣精準健康戰略產業、國防及戰略產業、綠電與更生能源產業、民生及戰備產業。
柯文哲指出，1年1400億的預算要分配給6、7個產業，平均每個項目分配不到200億元，「這連研發1支疫苗都不太夠了」，若錢不夠再加上分散，代表政府在每個產業能投資預算是不足的，想要包山包海，結果全部都做不成功。
人工智慧近期成為熱門話題，柯文哲認為，它的出現可能跟1995年至2000年的「.com」網路經濟，以及2007年iPhone行動網路世界的影響力差不多；柯文哲也呼籲，人工智慧對整個台灣或整個世界會造成的影響，台灣應該密切注意，對於人工智慧的出現，台灣要做哪些相應的準備也恐怕是個重要題目。