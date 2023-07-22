統神「神偷巴龍」贏了！相隔20天復仇BYG成功 奪生涯首次MVP
太神拉！知名實況主「統神」張嘉航今（22）日在PCS賽事上，率領自己的地獄豬隊伍對決強敵BYG，統神在33分鐘時團戰中，神偷巴龍直接逆轉戰局，最終地獄豬成功復仇BYG，拿到第4勝，隊伍晉級季後賽還有一線生機，而統神也靠著神偷巴龍拿到本場賽事MVP。
記者潘毅/綜合報導
統神征戰本季英雄聯盟東南亞職業聯賽（PCS），擔任自己戰隊地獄豬（Hell Pigs）的先發打野。更展現了自己驚人的腳色池，截至今（22）日一共出戰11場，拿過菲艾、史瓦妮、波比、妮可、茂凱、費德提克、納帝魯斯等角色，而上次統神的HPS對決BYG的賽事在7月2日，當天他使用波比，但最終戰敗。
相隔20天之後，雙方再度對決，統神在今（22）日中表現亮眼，雖然前期BYG主導了戰局，但在中後期進入團戰後，HPS發揮陣型優勢，更重要的轉捩點，則是在33分鐘的巴龍團戰，統神成功從BYG的強力打野空月手上，偷到了重要物件巴龍，還打出0換2的團戰，還拿到4龍龍魂，最終地獄豬就靠著這個巴龍Buff，在36分鐘時推平BYG主堡，拿下團隊的第4場勝利。
不少粉絲看完統神本場亮眼的表現後，也紛紛讚嘆「太神拉」、「34歲歲的選手居然還能偷到巴龍，這什麼神反應」、「地獄豬的比賽總是緊張又刺激」、「太神拉嘎痛，被圈粉了」。而本場賽事中的神偷巴龍是有經過計算的？統神接受賽後採訪時則坦言：「對面就直接在我們臉上吃巴龍啊，我怎麼知道啦！就隨便重啦！那個東西真的是運氣啦」。
本場比賽地獄豬獲勝後，戰績來到4勝7敗，目前位列第7名，第6名的FAK則是5勝6敗，而PCS每隊共會進行18場比賽，其中前六名能晉級季後賽，目前地獄豬與統神還有一線生機。