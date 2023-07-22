五月天金排球開砸！偷藏「超狂粉絲福利」 阿信喊：門票多1350元
今年「超犀利趴12」的重頭戲之一，就是五月天在先前撂下會講一個小時垃圾話的橋段，五月天一現身5個人手上就拿著金色排球，阿信更放話只要今天誰講的話不好笑，就要用這顆球砸人，但其實這顆「金排球」是個超大的粉絲福利，只要被五月天點名、點歌成功，就能獲得這顆球，並且憑著球可以到後台與五月天相見歡。
記者吳雨婕/台北報導
由於五月天出現時，5個人手上都拿著一顆金色的排球，阿信解釋：「今天誰講的最爛，就要被這顆『金排球』砸（台語諧音：很難笑）。」他們也祭出破天荒的規則，會走到舞台前方與觀眾聊天，當場點粉絲互動，「從你的故事中，說服五月天唱歌，如果成功了，我們就會唱你點的歌，講得不好，或是點歌失敗，就會用『金排球』砸你。」
隨後阿信點了一名女粉絲，該粉絲表示妹妹曾在大學時參加過五月天的校園演唱會，當時就對她說，人生一定得去一場五月天演唱會，遺憾的是，妹妹過幾年就過世了，粉絲是在2012年參與五月天「諾亞方舟」演唱會，因此想點歌〈時光機〉給天上的妹妹。五月天聽完故事，立即演唱了〈時光機〉。這時才揭開原來這個排球是驚喜彩蛋，只要被五月天點到的粉絲，他們都會送上這顆「金排球」，粉絲可以憑排球，去後台給五月天簽名。
另外一個點到的歌迷是護士，她與朋友都是五月天歌迷，無奈的是朋友已經過世，因此向五月天點歌〈任意門〉，一下是家人過世，一下是朋友過世，讓阿信由衷的說：「大家喜歡五月天，可以保重身體嗎？」而五月天原本說好今天不帶任何樂器，只有純純的垃圾話，但五月天特別為了這名粉絲，走回放著樂器的大舞台表演，阿信還開玩笑說：「今天門票會多1350元，麻煩大家看到箱子放進去。」