五月天鬆口「可少一個團員」！秒加新成員 點歌點到林依晨表弟
五月天先前就預告會在今年的「超犀利趴12」上，有滿滿1小時的垃圾話橋段，他們今（22）日也兌現承諾，在登場的前一個小時內積極與粉絲互動，其中竟然脫口「五月天可以少一個團員」，而瑪莎的新身分是「dancer」，而今天來觀賞的歌迷裡竟出現了林依晨的表弟。
記者吳雨婕/台北報導
五月天一登台，隨即演唱〈傷心的人別聽慢歌〉，炒熱現場氣氛，一曲唱畢，他們立即展現講垃圾話的功力，狂虧瑪莎不是貝斯手，而是dancer（舞者），阿信笑說：「現在是短影音的時代，刷短影片，我們其實可以好好考慮，可以少一個團員」、「掌聲鼓勵，新成員dancer瑪莎」，讓瑪莎回嗆：「侮辱我沒關係，今年還有其他樂團，侮辱到其他貝斯手我不知道怎麼辦。」
引人注意的是，五月天在點粉絲時，還點到了林依晨的表弟Patrick，他笑說以前國三時壓力很大，有許多負面想法，以前爸爸還說五月天是騙錢的團體，瑪莎聽聞，立即表示：「我們沒有引退，只是生涯走下坡。」Patrick則繼續透露，當時的他聽了〈人生海海〉，覺得歌詞很能表達他的心情，後來是表姐林依晨送給他演唱會門票，才讓他真的參與了演唱會。
1個小時後，五月天真正回到主舞台，5人回歸樂團團員身分，開始表演歌曲〈盛夏光年〉、〈夜訪吸血鬼〉、〈香水〉，3首歌曲唱完，其實已經超時，寵粉的阿信則表示，要讓歌迷點最後一首歌，在演唱〈米老鼠〉前，阿信笑說，「加入五月天永遠不嫌遲」這句話太老梗，所以開玩笑的改成：「退出五月天永遠不會太遲，如果有人不滿意，後面有工作人員可以退票，但說好下次不要再來。」